Gevolmachtigd stel uit Groningen vindt het moeilijk om kinderen te krijgen, start crowdfunding na miskramen

Flora Rodermans en Mieke Dijkhuis, een lesbisch stel uit Groningen dat in Spanje woont, worstelen met de vervulling van hun kinderwens na twee miskramen. Ondanks de obstakels, zowel emotioneel als financieel, geven ze niet op en hebben ze een crowdfundingactie gestart om de kosten voor verdere behandelingen te dekken.

Vervulling kinderwens is voor Flora en Mieke weg vol obstakels en teleurstellingen. Zes jaar geleden kregen Flora Rodermans en Mieke Dijkhuis een relatie. Inmiddels woont het Groningse stel in het Zuid-Spaanse Malaga.

Daar hebben ze een heerlijk leven, maar er ontbreekt nog iets. Het pasgetrouwde stel heeft een vurige kinderwens, maar de weg naar vervulling van die wens is er tot nu toe één met veel obstakels en teleurstellingen.

'Het was al snel duidelijk dat we er beiden hetzelfde in stonden, we wilden allebei graag kindjes', vertelt Flora vanaf Sicilië, waar het stel op huwelijksreis is. Maar voor twee vrouwen is dat natuurlijk nog wat lastiger dan bij een man en een vrouw. Dus gingen Flora en Mieke op zoek naar een donor. Die werd gevonden in hun kennissenkring.

'Dat is natuurlijk superfijn, want dan hoef je niet het hele medische circuit in. ' Vol goede moed beginnen Flora en Mieke aan het traject. Al snel is het raak en de hoop op een goede afloop neemt toe. Maar die hoop wordt al snel de grond in geboord.

'Wonder boven wonder was het binnen twee keer raak. Maar helaas eindigde dat na negen weken in een miskraam', vertelt Flora. De donor begint te twijfelen of hij nog wel verder wil met het traject. Daarom besluiten Flora en Mieke hun heil te zoeken bij een Spaanse kliniek.

Ook daar heeft de behandeling al snel succes, maar weer eindigt de zwangerschap in een miskraam. Het valt de twee vrouwen zwaar. Hun grote droom komt weer niet uit.

'We proberen heel erg vooruit te kijken, ik merk dat we het goed kunnen opvangen met z'n tweetjes, maar natuurlijk is het moeilijk en je verliest steeds een beetje meer vertrouwen in dat het allemaal op deze manier nog gaat lukken. ' Toch gaan ze niet bij de pakken neer zitten. Samen zetten ze de schouders eronder en dankzij de steun van familie en vrienden besluiten ze om toch verder te gaan met het traject.

Maar die behandelingen zijn niet goedkoop.

'Financieel is het bijna niet op te brengen. Nu zijn we via de kliniek overgegaan op inbrengen van donorzaad in de natuurlijke cyclus, dat kost ongeveer 1200 euro per keer. Een eventuele partner eiceldonatie, waar we nu aan zitten te denken, kost zo'n 6000 euro om het traject alleen maar te starten. Dat zijn bedragen die we niet zomaar kunnen ophoesten, maar we hebben ook weinig keus.

' Daarom is het duo een crowdfundingsactie gestart. In eerste instantie alleen voor familie en vrienden als een soort van huwelijkscadeau, maar vanwege de veel positieve reacties brengen ze de actie nu verder onder de aandacht.

'Dat is fijn, dat iedereen zo lief reageert', zegt Flora. De crowdfunding is te vinden onder de naam het 'Mooiste trouwcadeau voor Flora & Mieke'





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