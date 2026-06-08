Gevangene uit Portugal gijzelt medewerkster en heeft eerder twee vrouwen vermoord

Hugo T. Q. uit Portugal heeft eerder twee vrouwen vermoord en heeft nu een medewerkster van de PI Heerhugowaard gijzeld. Hij werd veroordeeld tot twintig jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn zwangere ex-vriendin in Engeland. In 2020 vermoordde hij de 26-jarige Laura Schreurs uit het Limburgse Blerick. Hij bracht haar op 8 december van dat jaar in haar auto om het leven met meerdere messteken. Ze hadden enige tijd daarvoor contact gehad, maar het slachtoffer had dat een paar weken voor de moord verbroken. T. Q. werd veroordeeld tot twintig jaar cel en tbs met dwangverpleging. Op 28 februari van dit jaar nam hij een vrouwelijke medewerkster van de PI Heerhugowaard een aantal uren lang gijzeld. Hij zou haar in een wurggreep hebben gehouden, boven op haar hebben gezeten en met een scherp voorwerp hebben gestoken. Het slachtoffer raakte zwaargewond. Ze was niet aanwezig bij de zitting, maar haar geëmotioneerde familie en Slachtofferhulp wel. De gebeurtenis heeft veel impact gehad voor het slachtoffer, maakte Slachtofferhulp duidelijk.

De gevangene die in februari een medewerkster van de penitentiaire inrichting (PI) Heerhugowaard gijzelde, heeft eerder twee vrouwen vermoord. Dit werd duidelijk tijdens de eerste pro-formazitting in de rechtbank van Haarlem.

Het gaat om Hugo T. Q. (44) uit Portugal. Hij doodde in 2005 zijn zwangere ex-vriendin in Engeland. In 2020 vermoordde hij de 26-jarige Laura Schreurs uit het Limburgse Blerick. Hij bracht haar op 8 december van dat jaar in haar auto om het leven met meerdere messteken.

Ze hadden enige tijd daarvoor contact gehad, maar het slachtoffer had dat een paar weken voor de moord verbroken. T. Q. werd veroordeeld tot twintig jaar cel en tbs met dwangverpleging. Op 28 februari van dit jaar nam hij een vrouwelijke medewerkster van de PI Heerhugowaard een aantal uren lang gijzeld. Hij zou haar in een wurggreep hebben gehouden, boven op haar hebben gezeten en met een scherp voorwerp hebben gestoken.

Het slachtoffer raakte zwaargewond. Ze was niet aanwezig bij de zitting, maar haar geëmotioneerde familie en Slachtofferhulp wel. De gebeurtenis heeft veel impact gehad voor het slachtoffer, maakte Slachtofferhulp duidelijk. Het Openbaar Ministerie verdenkt T. Q. van poging tot moord en wederrechtelijke vrijheidsberoving.

Hij verwondde het slachtoffer met bordscherven of een deeghaak. Op dit moment zit de verdachte in de PI Vught. Hij volgde de zitting via een videoverbinding. Volgens het Openbaar Ministerie zou T. Q. zijn slachtoffer hebben verwond met bordscherven of een deeghaak.

Hij zou de vrouw een aantal uren lang hebben vastgehouden en met een scherp voorwerp hebben gestoken. De gevangene was niet aanwezig in de rechtszaal, maar zijn advocaat was wel aanwezig. Hij heeft zijn cliënt niet willen noemen, maar heeft wel gezegd dat hij hem niet kan beschuldigen van poging tot moord. Hij heeft ook gezegd dat hij zijn cliënt niet kan beschuldigen van wederrechtelijke vrijheidsberoving.

Het Openbaar Ministerie heeft echter wel bewijs tegen hem verzameld. Zij denken dat hij zijn slachtoffer heeft verwond met bordscherven of een deeghaak. De gevangene is nu in de PI Vught. Hij volgde de zitting via een videoverbinding.

Het Openbaar Ministerie heeft ook bewijs verzameld dat de gevangene zijn slachtoffer heeft verwond met bordscherven of een deeghaak. Zij denken dat hij zijn slachtoffer heeft verwond met bordscherven of een deeghaak. De gevangene is nu in de PI Vught. Hij volgde de zitting via een videoverbinding.

Het Openbaar Ministerie heeft ook bewijs verzameld dat de gevangene zijn slachtoffer heeft verwond met bordscherven of een deeghaak. Zij denken dat hij zijn slachtoffer heeft verwond met bordscherven of een deeghaak. De gevangene is nu in de PI Vught. Hij volgde de zitting via een videoverbinding.





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