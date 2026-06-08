Gevangene die medewerkster gijzelde blijkt dezelfde man die Laura Schreurs om het leven bracht

Hugo Q. (44) is in 2020 veroordeeld voor de moord op zijn zwangere ex-vriendin en kreeg daarnaast tbs met dwangverpleging opgelegd. Hij werd eerder in Engeland al veroordeeld voor de moord op Hayley Richards.

De gevangene die in februari een medewerkster van de Penitentiaire Inrichting Heerhugowaard zou hebben gegijzeld, blijkt dezelfde man te zijn die in 2020 Laura Schreurs uit Blerick om het leven bracht.

De Portugese Hugo Q. (44) zit daarvoor een celstraf van twintig jaar uit en kreeg daarnaast tbs met dwangverpleging opgelegd. Eerder werd hij in Engeland al veroordeeld voor de moord op zijn zwangere ex-vriendin, waarbij de voorgeschiedenis en de werkwijze nagenoeg gelijk waren aan de moord op de 26-jarige Laura. Volgens het Openbaar Ministerie gijzelde hij op 28 februari van dit jaar urenlang een vrouwelijke medewerker in zijn cel, meldt.

Daarbij zou hij haar in een wurggreep hebben gehouden, op haar hebben gezeten en haar met een scherp voorwerp hebben verwond. De vrouw liep daarbij ernstig letsel op. Justitie houdt Q. verantwoordelijk voor poging tot moord en wederrechtelijke vrijheidsberoving. De man is twee keer veroordeeld voor moord.

Op 8 december 2020 bracht Q. Laura met meerdere messteken om het leven. Zij had het contact enkele weken eerder verbroken, maar hij kon dat niet accepteren en bleef zich met haar leven bemoeien, onder meer via een nepaccount met lasterlijke berichten aan haar omgeving. Op de ochtend van de moord wachtte hij haar bij haar woning in Blerick op en stak haar in haar auto meerdere keren in de hals, waarna zij overleed. De twee hadden geen amoureuze relatie.

In 2005 doodde hij zijn ex-vriendin Hayley Richards (23) door haar keel door te snijden. Zij was toen twee maanden zwanger. Q. kreeg in Engeland een levenslange gevangenisstraf, maar werd uitgeleverd aan zijn geboorteland, waar hij vervroegd vrijkwam. Volgens NH Nieuws heeft Q. maandag tijdens een niet-inhoudelijke behandeling toegegeven de vrouw in zijn cel te hebben vastgehouden.

Het ging om een penitentiair inrichtingsmedewerker die gedetineerden begeleidt. Q. ontkende dat hij het slachtoffer in de PI wilde doden. Hij verklaarde dat hij haar twee uur lang vasthield om te praten en zijn naam te zuiveren. Volgens hem was er geen sprake van een poging tot doden





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Hugo Q. Laura Schreurs Penitentiaire Inrichting Tbs Dwangverpleging

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