Een man werd door een harde klap in vrijwilligers een pui verwaarloos de gevolgen van de beschadiging laat de politie het slachtoffer vervloке

Een druk avondje op het Piusplein in Tilburg bleek de avond van een man te worden die door een harde klap tegen de grond werd geslagen.

De nacht van zaterdag 28 de begonnen en einde van zondag 29 maart. Op een medaljuw café connectie botste een man met een vrouw die zich tegen het slachtoffer bevoegde. Toen het slachtoffer de man afstootte, zette de verdachte zijn glas weg en liep hij op hem af. Een korte woordenwisseling volgde, waarin de verdachte geforceerde gebaren deed en het slachtoffer met beide handen naar achteren duwde, waarna hij de man hard uithaalde.

De aanval liet het slachtoffer bewusteloos vallen en de agressor vervolgde daarna een slande beweging richting een andere aanwezige. Uiteindelijk verliet hij, samen met de vrouw, het cafétje. De gewonden toestand van het slachtoffer is ernstig; hij liep op drie plekken breuken in de gezichtspatronen. Voor de operatie moesten metalen plaatjes in de botten worden geplaatst.

Daarnaast raakte een zenuw beschadigd, waardoor een gedeelte van het gezicht gevoelloos werd. Dankzij de snelle medische ingreep kon de man enige tijd niet kunnig kauwen en moest hij een week vloeibaar voedsel consumeren. De nazorg van de operatie is een langdurig proces en vereist regelmatige controles. De politie is intensief bezig met het opsporen van de dader.

Ik daag alle personen die de man of de vrouw die op dat moment bij de verdachte aanwezig waren, op om het contact met de autoriteiten te maken. De politie wil ook de vrouw spreken die de laatste momenten en later de afwijzing van het pui op de lokale. Aangekondigde tips kunnen via het telefonische nummer 0800‑6070 worden gedaan, of anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800‑7000. De beelden van het incident zijn beschikbaar via het Bureau Brabant.

Wat het publiek betreft, is een nauwkeurige herinnering van de gebeurtenis cruciaal. Als iemand zich het scenario of een van de betrokken personen herinnert, wordt dringend verzocht om direct een lijn naar de politie te leggen. De veiligheid en het welzijn van de gemeenschap staan voorop, en iedere vermelding kan bijdragen aan het oplossen van deze kriminele daad





omroepbrabant / 🏆 14. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Geweld Tilburg Piusplein Mishandeling Politie

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Doodskoppen op vaten in Waalre bleken onderdeel van vlotjesprojectIn Waalre werd zaterdagavond alarm geslagen na het vinden van verdachte vaten met doodskoppen afgebeeld. Een adviseur gevaarlijke stoffen werd ingeschaald, maar het vermoeden ontstond al snel dat de vaten door een vereniging of scouting gebruikt werden voor het bouwen van een vlot. De lege vaten lagen aan de Onze Lieve Vrouwendijk bij de Dommel, samen met een pak koekjes en een jerrycan water. Uit sporen in het water kwamen onderzoekers tot de conclusie dat de vaten uit de Dommel naar de berm werden verplaatst. De adviseur en de politie gingen verder met hun werkzaamheden.

Read more »

Een noodpakket en een noodplan: zo kan jij je voorbereiden op een dreigingNoord-Hollanders Paula en Bo bereiden zich voor op noodsituaties met noodpakketten voor 72 uur. Wat zit erin en wat heb jij nodig? Lees het hele verhaal.

Read more »

Explosie veroorzaakt veel schade bij woning in BredaEen explosie heeft zaterdagnacht aanzienlijke schade veroorzaakt bij een huis aan de Wilgenbroek in Breda. Twee dagen eerder was er ook al een explosie bij de woning ernaast. Bewoners werden opgeschrikt door een harde knal en zagen een felle brand in de voortuin. De brandweer had het vuur snel onder controle. De politie stelt een onderzoek in en spreekt met buurtbewoners.

Read more »

Curaçao opent WK met een lach en een traan: 'Dit moment vergeten we nooit meer'Curaçao beleefde gisteren zijn debuut als WK-land met dubbele gevoelens met een 7-1 nederlaag. Viervoudig wereldkampioen Duitsland was zoals verwacht flink wat maatjes te groot, maar het Antilliaanse doelpunt zorgde voor een historisch moment van trots voor het Caraïbische eiland.

Read more »