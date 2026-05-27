Getuigen verhinderen mogelijke ontvoering van meisje bij Zoetermeerse zwemplas

Een groep van zes mensen zag hoe een meisje werd meegesleurd door een man en gaf aan meegeholpen te hebben om de situatie onder controle te krijgen terwijl er ook een ongeluk gebeurde door de afleiding.

Omroep West en zijn collega's zaten dinsdagavond met zijn zessen te barbiesoen bij de Noord Aa, de zwemplas van Zoetermeer . Of eigenlijk, ze stonden op het punt om de spullen op te ruimen toen ze een kind hingen schreeuwen.

Ze aarzelden geen moment en renden op het geluid af. Daar zagen ze een meisje, ongeveer twaalf jaar oud, dat door een man werd meegesleurd richting een witte auto. Een fatbike lag op de grond.

'We zagen hoe het meisje, nog slechts in haar badpak, werd getrokken aan haar been door het gras naar de auto,' vertelt een van de getuigen die anoniem wil blijven. 'We hebben gevraagd: wat gebeurt hier? Aan de man vroegen we of hij de vader was. Hij zei ja, maar het meisje zei nee, dat is niet mijn vader.

' De groep besefte direct dat ze moesten ingrijpen. 'We probeerden het meisje bij de man weg te halen. ' Terwijl zij bezig waren de situatie te begrijpen, gebeurde er even verderop een ongeluk met een scooter die tegen meerdere fietsers botste. Volgens de politie was de bestuurder afgeleid door de chaos rond het meisje.

Eénkind raakte zwaargewond en moest naar het ziekenhuis. Een deel van de zes liep naar het ongeluk toe om te helpen.

'Een vriend en ik bleven bij de man om te zorgen dat hij geen gekke dingen zou doen met dat meisje. ' De politie was onderweg. 'Ik zei tegen mijn vriend: bel 112. ' Ondertussen bleef de getuige praten met de man.

'Ik vroeg hem of hij begreep dat we zouden ingrijpen. We kunnen toch niet niks doen?

' Uiteindelijk gaven de zes hun persoonsgegevens aan de politie en vertrokken. 'Het was bizarre. In filmpjes denk je dat je de man in zijn gezicht slaat, maar in het echte leven is het anders.

' De politie is terughoudend, maar bevestigt dat er geen sprake was van ontvoering of poging daartoe. Wel was er een conflict tussen meerdere personen. Een woordvoerder meldt dat het onderzoek loopt naar de exacte gebeurtenissen, maar dat er in ieder geval geen strafbaar feit is vastgesteld. De getuige wil die conclusie niet betwisten.

'Wij hebben gezien wat we hebben gezien. Als de politie dit zegt, dan zal dat wel zo zijn.





