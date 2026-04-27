Getafe's Succes Dankzij AI: Van Fysiek Trainer tot Hoofd Artificial Intelligence

Getafe, onder leiding van Javier Vidal, combineert traditionele voetbalexpertise met geavanceerde AI-technologie, oorspronkelijk ontwikkeld voor inlichtingenwerk, om tactische voordelen te behalen en de prestaties te verbeteren. De club ziet een significante stijging in punten per wedstrijd sinds de implementatie van het AI-systeem.

Javier Vidal, aanvankelijk aangesteld als fysiek trainer bij Getafe , heeft binnen de club een dubbele rol verworven, nu ook als hoofd Artificial Intelligence (AI). Deze ontwikkeling volgde direct na de promotie van de club in 2017, waarbij Vidal een samenwerking initieerde met een Israëlisch databedrijf.

Dit bedrijf beschikte over technologie die oorspronkelijk door de Mossad werd ontwikkeld. De focus lag in eerste instantie op het analyseren van verzamelde data om de prestaties van spelers te verbeteren. De eerste toepassingen richtten zich voornamelijk op het monitoren van fitheid en het inschatten van blessurerisico's. Echter, ruim een jaar geleden is de samenwerking aanzienlijk uitgebreid, resulterend in tactische ondersteuning die zowel voorafgaand als tijdens wedstrijden wordt ingezet.

Vidal benadrukt dat de AI-systemen dienen als een waardevolle assistent voor de coach, maar niet de volledige controle over het wedstrijdplan overnemen. De suggesties die door de AI worden gegenereerd, bepalen niet de tactische beslissingen, maar bieden wel een dieper tactisch inzicht. De AI brengt patronen aan het licht die anders mogelijk onopgemerkt zouden blijven en identificeert tactische kansen die anders over het hoofd gezien zouden worden.

Tijdens wedstrijden maakt het team gebruik van drie tablets, elk met een specifieke functie. De eerste tablet toont live technische en tactische parameters, zoals de gemiddelde balbezitduur en de hoogte van de defensie. De tweede tablet presenteert fysieke gegevens van zowel de eigen spelers als de tegenstanders, en gebruikt deze data om voorspellingen te doen.

De derde tablet, aangeduid als de 'succesparameter', vergelijkt de daadwerkelijke prestaties met de voorspellingen die door de AI zijn gemaakt voor de verwachte score tegen een specifieke tegenstander. Bovendien levert de AI voorspellingen over de mogelijke acties van de tegenstanders in bepaalde spelsituaties, gebaseerd op hun eerdere gedrag in vergelijkbare scenario's. Vidal toont zich enthousiast over de mogelijkheden die de AI biedt en de impact ervan op het team.

De opmars van Getafe, dat momenteel op de zesde plaats staat en op weg is naar Europese kwalificatie, wordt door Vidal direct toegeschreven aan het gebruik van AI. Sinds de implementatie van het systeem in januari 2025 is het gemiddelde aantal punten per wedstrijd gestegen van 0,89 naar 1,37. Vidal benadrukt dat deze verbetering niet toevallig is, maar een direct gevolg van de tactische en fysieke inzichten die de AI biedt.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de verschillen in de Spaanse competitie, met name in de strijd om de laatste Europese tickets, relatief klein zijn. Dit maakt de voorspellende kracht en tactische ondersteuning van de AI des te waardevoller voor Getafe. De club heeft hiermee een competitief voordeel weten te creëren, waardoor ze in staat zijn om effectiever te presteren en hun kansen op Europese deelname te vergroten.

De integratie van AI in de voetbalwereld is een groeiende trend, en Getafe is een voorbeeld van een club die deze technologie succesvol heeft omarmd en benut. De toekomst zal uitwijzen of andere clubs deze strategie zullen volgen en in hoeverre AI de voetbalwereld verder zal transformeren.

De focus ligt nu op het verder optimaliseren van het systeem en het benutten van alle mogelijkheden die de AI biedt om de prestaties van het team te verbeteren en de doelstellingen te bereiken





VI_nl / 🏆 6. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Getafe AI Artificial Intelligence Voetbal Tactiek Data-Analyse Mossad Spaanse Competitie

United States Latest News, United States Headlines

