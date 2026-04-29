Gestolen scootmobiel Tilburgse blikjesverzamelaar teruggevonden, verdachte aangehouden

Teun van Maurik, een bekende blikjesverzamelaar in Tilburg, is herenigd met zijn gestolen scootmobiel. De politie heeft een 21-jarige man aangehouden voor de diefstal die plaatsvond tijdens Koningsnacht. Van Maurik is enorm opgelucht en dankbaar voor de steun van de gemeenschap.

Tilburg se blikjesverzamelaar Teun van Maurik herenigd met zijn gestolen scootmobiel na aanhouding verdachte. De 59-jarige Van Maurik, inmiddels een bekende verschijning in Tilburg dankzij zijn toewijding aan het verzamelen van blikjes en flesjes, zag zijn vervoermiddel, een scootmobiel, gestolen worden tijdens Koningsnacht.

De diefstal vond plaats nadat hij een bezoek had gebracht aan coffeeshop Pasja op de Bredaseweg. Bij terugkomst bleek zijn scootmobiel verdwenen, wat hem in grote emotionele onrust achterliet. Zowel Van Maurik als het personeel van de coffeeshop hadden al een vermoeden over de mogelijke dader. Hun vermoeden werd bevestigd toen de verdachte, een 21-jarige man, dinsdagavond terugkeerde naar de coffeeshop.

Het oplettende personeel alarmeerde direct de politie, die ter plaatse de man arresteerde. Van Maurik werd dinsdagavond geïnformeerd over de aanhouding en de terugkomst van zijn scootmobiel, wat een golf van emoties teweegbracht. Hij heeft de afgelopen dagen een overweldigende hoeveelheid reacties ontvangen, zowel positief als negatief, wat hem emotioneel raakte. Verschillende mensen boden hem zelfs een nieuwe scootmobiel aan, maar Van Maurik wacht nu op de terugkeer van zijn eigen vervoermiddel.

Hij geeft aan behoefte te hebben aan rust om te herstellen van de gebeurtenissen, maar verwacht wel weer met het verzamelen van blikjes te zullen beginnen. Teun van Maurik verwierf lokale bekendheid tijdens de Tilburgse kermis van 2024, waar hij indruk maakte door meer dan achtduizend blikjes te verzamelen. Sindsdien is hij een vertrouwd gezicht in de stad, voortdurend op zoek naar statiegeldflessen en -blikjes om zijn inkomen aan te vullen. Zijn verhaal is echter ook een verhaal van tegenslag.

Voor een herseninfarct in 2015 was Van Maurik een succesvol ondernemer met een eigen bedrijf in glas en kozijnen. Vervolgens werd hij geconfronteerd met drie herseninfarcten en twee rugbreuken, waardoor hij niet langer in staat was zijn werk uit te oefenen. Het verzamelen van blikjes en flessen is daarom niet slechts een hobby, maar een noodzakelijke bezigheid om zijn uitkering aan te vullen en rond te komen.

De scootmobiel is voor hem essentieel om zijn werkzaamheden uit te kunnen voeren en zijn onafhankelijkheid te behouden. De diefstal van zijn scootmobiel betekende dan ook een enorme klap, zowel financieel als emotioneel. De snelle actie van de politie en de steun van de gemeenschap hebben hem echter geholpen om de tegenslag te overwinnen. De politie bevestigde woensdag de aanhouding van de 21-jarige verdachte in verband met de diefstal van de scootmobiel.

De verdachte zal worden verhoord en de scootmobiel zal worden teruggegeven aan Van Maurik zodra de procedure is afgerond. De politie benadrukt het belang van het melden van verdachte situaties en prijst de oplettendheid van het personeel van coffeeshop Pasja, dat een cruciale rol heeft gespeeld bij de aanhouding van de dader. De zaak illustreert de impact van criminaliteit op kwetsbare groepen in de samenleving en de waarde van gemeenschapszin.

De reacties van de Tilburgse bevolking op de diefstal en de steun die Van Maurik heeft ontvangen, getuigen van een sterke sociale cohesie. Van Maurik zelf is dankbaar voor alle steun en hoopt dat hij snel weer zijn normale leven kan oppakken. Hij benadrukt dat hij, ondanks de negatieve reacties die hij heeft ontvangen, vooral overweldigd is door de positieve energie en de bereidheid van mensen om te helpen.

Hij kijkt uit naar de toekomst en hoopt dat hij nog lang kan blijven genieten van zijn passie voor het verzamelen van blikjes en flessen





