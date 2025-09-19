Gesprekken over gaswinningschade Groningen stilgelegd door demissionair kabinet

Onderhandelingen tussen het demissionaire kabinet en de NAM over herstelbetalingen als gevolg van de gaswinning in Groningen zijn beëindigd. De Staat en de NAM twisten over de kosten voor schadeherstel en versterking, resulterend in gestaakte gesprekken.

De gesprekken tussen het demissionaire kabinet en de Nederlandse Aardolie Maatschappij ( NAM ) over de herstelbetalingen in verband met de gaswinning zijn abrupt beëindigd. De Staat houdt de NAM en haar aandeelhouders, Shell en ExxonMobil, verantwoordelijk voor de bekostiging van versterkingswerkzaamheden en het herstel van schade als gevolg van de gaswinning in Groningen , maar deze partijen weigeren vooralsnog te betalen.

De onderhandelingen, die tot doel hadden een akkoord te bereiken over de verdeling van de kosten, zijn stilgelegd vanwege de demissionaire status van het huidige kabinet. Staatssecretaris Eddie van Marum van Herstel Groningen en minister Sophie Hermans van Klimaat en Groene Groei hebben dit kenbaar gemaakt in een brief aan de Tweede Kamer, een bericht dat is onthuld door RTV Noord. In deze brief stellen zij dat het aan een nieuw te vormen kabinet is om te beslissen of en wanneer de onderhandelingen hervat kunnen worden. De NAM blijft echter de hoogte van de kosten betwisten. \Ondanks dat de NAM in de afgelopen jaren al gedeeltelijk heeft bijgedragen aan de versterkingskosten, staat er nog een aanzienlijk bedrag open van 550 miljoen euro. Hoewel de NAM wel de kosten voor schadeafhandeling heeft voldaan, betwist het bedrijf de manier waarop deze kosten worden doorberekend. Daarnaast heeft de NAM besloten om de betalingen aan de Staat voor regiogroei stop te zetten. Deze betalingen waren bedoeld om de leefomgeving en het perspectief van de Groningers te verbeteren na decennia van gaswinning. Volgens de NAM zijn deze betalingen niet langer noodzakelijk nu de gaswinning uit het Groningenveld definitief is beëindigd. In de brief wordt vermeld dat het om een bedrag van 31,25 miljoen euro gaat dat de NAM nu weigert te betalen. Dit alles speelt zich af terwijl de NAM, Shell en ExxonMobil al meerdere rechtszaken hebben aangespannen om de kosten aan te vechten. Parallel hieraan werden er gesprekken gevoerd met het kabinet in een poging om tot een minnelijke schikking te komen, maar deze gesprekken zijn nu dus abrupt stopgezet. \Hoewel het geschil tussen de Staat en de NAM en haar aandeelhouders nog voortduurt, benadrukken Van Marum en Hermans dat deze situatie geen direct effect zal hebben op de inwoners van Groningen. De afhandeling van schadedossiers en de versterking van huizen zal gewoon doorgaan, ongeacht de uitkomst van de lopende juridische procedures. Dit is een belangrijke geruststelling voor de getroffen inwoners. Het is belangrijk om te vermelden dat de gesprekken tussen het demissionaire kabinet en de NAM over andere gerelateerde projecten, zoals de gaswinning bij Ternaard en de gasopslagen bij Norg en Grijpskerk, nog wel gaande zijn. Dit duidt erop dat de focus van de beëindigde onderhandelingen met name lag op de herstelbetalingen in relatie tot de gaswinning uit het Groningenveld. De situatie blijft in beweging en er zijn zeker nog veel ontwikkelingen te verwachten rondom deze kwestie. Indien je nieuws hebt of fouten hebt gezien, kan je de redactie contacteren via WhatsApp of email





