Gespecialiseerde mannen en vrouwen opruimen asbest na autobrand in Schagen

Gespecialiseerde mannen en vrouwen in witte pakken zijn vandaag begonnen met het opruimen van asbest in Schagen, nadat er een grote brand was bij een autobedrijf. Een deel van bedrijventerrein Lagedijk is daardoor voorlopig voor niemand toegankelijk.

Een deel van bedrijventerrein Lagedijk is daardoor voorlopig voor niemand toegankelijk. We zaten gisteren te vergaderen en dan hoor je al die sirenes ineens, dus dan vrees je het ergste, vertelt Van Kampen. Voor het getroffen gebied geldt sinds gisteren een op het bedrijventerrein. We zijn bezig om alles schoon te maken, zodat iedereen zo snel mogelijk weer aan het werk kan, belooft ze.

Hoeveel dit gaat duren weten we nu nog niet. We hopen aan het einde van de dag hier meer duidelijkheid over te kunnen geven. Volgens de gemeente is het nodig om de veiligheid en gezondheid van mensen in het gebied te waarborgen. U en ik kunnen dat niet zomaar schoonmaken, dus dat moeten gespecialiseerde bedrijven doen.

Maar die bedrijven zijn schaars en dus wacht de gemeente Schagen op extra handen. Op dit moment praten we met bedrijven om dit zo snel mogelijk op te lossen. In het gebied zitten alleen industrie en bedrijven. Daardoor hebben we gelukkig geen mensen hoeven evacueren, zegt Van Kampen.

Maar het is voor de ondernemers die er zitten wel echt nadelig. Zeker voor het bedrijf waar de brand was, is het vreselijk





