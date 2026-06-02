Gesloten kinderzwembad De Splinter in Eindhoven zorgt voor ongeduld en vragen

Het kinderzwembad en de waterspeeltuin in het speelpark De Splinter in Eindhoven zijn al bijna een jaar gesloten vanwege een losliggende coating. Dit leidt tot frustratie bij bezoekers en vragen over de hersteltijd.

In het speelpark De Splinter in Eindhoven is het kinderzwembad en de waterspeeltuin al bijna een jaar gesloten vanwege problemen met de coating. Dit zorgt voor ongeduld bij kinderen en bezorgde reacties op sociale media.

Het park, dat een begrip is in Eindhoven en op drukke dagen duizenden bezoekers trekt, vierde vorig jaar zijn vijftigjarig bestaan. Het zwembad was na een verbouwing, die zelf al vertraging opliep, op 13 juli 2023 geopend, maar moest ongeveer een jaar geleden dicht omdat de coating losliet en er scherpe randen ontstonden die gevaarlijke situaties konden veroorzaken. Beheerder Hugo Jansen verklaarde dat het hoewel jammer, niet meer verantwoord was om het zwembad open te houden.

Op Facebook bevestigde de organisatie dat het zwembad nog niet klaar is voor gebruik en dat ze het zalopenen wanneer alle werkzaamheden zijn voltooid, zonder nog een specifieke datum te noemen. Bezoekers reageren gefrustreerd en vragen zich af waarom een 'splinternieuw' zwembad zo veel gesloten is geweest. De organisatie wil momenteel niet reageren op vragen en zegt niet op zoek te zijn naar meer publiciteit





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