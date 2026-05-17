Gert-Jan Schuinder blikt terug: 'Misschien had ik meer begeleiding moeten vragen als gedeputeerde'

Voormalig BBB-gedeputeerde Gert-Jan Schuinder spreekt voor het eerst keer uit over zijn aftreden na de kwestie rond een stikstofvergunning in Vledderveen. Hij reflecteert op zijn snelle politieke carrière en de lessen die hij heeft geleerd.

Gert-Jan Schuinder, die in februari opstapte als gedeputeerde namens de BBB , kijkt in een gesprek met RTV Drenthe achterom naar zijn turbulente tijd als provinciebestuurder.

Na wekenlang stilzwijgen over zijn vertrek op 11 februari, begint hij nu te praten over de gebeurtenissen die leidde tot zijn besluit. Schuinder was al jaren werkzaam in de zorg, maar stormde in 2023 binnen in de provinciepolitiek als lijsttrekker van de BBB. De partij won 17 zetels, waardoor hij in een oogwenk fractievoorzitter werd en daarna gedeputeerde. Zijn vaart was volgens hem misschien wel te snel en te onervaren.

Ik volg niet altijd de gebaande paden, geeft Schuinder toe. Ik kies soms een andere route dan de provincie voorheeft. Die benadering leidde tot een conflict over een stikstofvergunning in Vledderveen, waarbij hij afspraken maakte die eigenlijk onder de portefeuille van zijn partijgenoot Egbert van Dijk vielen. Van Dijk, die al eerder was opgestapt over hetzelfde onderwerp, beschuldigde Schuinder van het overschrijden van zijn bevoegdheden.

De kwestie rond de vergunning werd bekend via vertrouwelijke informatie die in de krant belandde. Voor Schuinder was dat een moment van reflectie. Misschien had ik wat meer de vaart eruit moeten halen, meer overleggen moeten doen, erkent hij. Ik denk dat ik in het begin als gedeputeerde meer om begeleiding had moeten vragen.

Ik was totaal onervaren in de politiek. Ik wist eerst niet eens waar het provinciehuis stond. Het was ook razendsnel allemaal. Ik dacht dat ik dat wel zou kunnen, maar ik onderschatte de functie.

Achteraf blijft Schuinder echter bij zijn besluit om afspraken te maken voor een win-win-situatie tussen de boer en de provincie. Volgens hem had hij mandaat voor de gesprekken, maar zijn collega-gedeputeerden zagen dat anders. Schuinder stapt zelf op, maar hij betreurt dat de alarmbellen pas echt afgingen toen de zaak in de krant verscheen. Die radiostilte heeft me wel wat verbaasd.

Als fractievoorzitters hadden ze achter de schermen meer uitleg kunnen vragen, in plaats van na publicatie te reageren. Het proces was volgens Schuinder turbulent, maar geleverd. Na zijn aftreden vindt Schuinder het nu tijd voor rust en reflectie. Ik volg masterclasses en trainingen om te bepalen wat ik hierna wil doen.

Mijn politieke carrière is definitief voorbij nadat ik drieënhalf jaar in een achtbaan heb gezeten. Over een terugkeer naar de zorg, waar hij vandaan komt, doet Schuinder voorlopig nog geen uitspraken. Eén ding is zeker: deze ervaring heeft hem geleerd dat politieke functies niet alleen vragen om inzet, maar ook om voorbereiding en begrip van de spelregels. Hij hoopt nu een nieuwe balans te vinden





RTVDrenthe / 🏆 10. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Politiek BBB Stikstofvergunning Afspraken 김예린

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Celtic uitzinnig van vreugde: 'Misschien wel grootste zege ooit'De spelers en staf van Celtic zijn uitzinnig van vreugde. De Schotse topclub versloeg zaterdagmiddag koploper Heart of Midlothian in een ware titelkraker en pakte daarmee op de laatste speeldag de landstitel.

Read more »

Spanning bij NEC-supporters: 'Europees voetbal is een droom'Als NEC zondag thuis wint tegen Go Ahead Eagles, wordt het mooie seizoen van de Nijmeegse club bekroond met Europees voetbal, en misschien zelfs wel met plaatsing voor de voorronde van de Champions League.

Read more »

NEC-supporters in spanning: 'Derde worden is krankzinnig'Als NEC zondag thuis wint tegen Go Ahead Eagles, wordt het mooie seizoen van de Nijmeegse club bekroond met Europees voetbal, en misschien zelfs wel met plaatsing voor de voorronde van de Champions League.

Read more »

Bijzonder weerfenomeen op Terschelling: beginnende hoos bij de Brandaris'Er zat vandaag veel onstabiliteit in de lucht', volgens weerman Jan Jonkman.

Read more »