Gerrit Barends en Richard Oost geëerd met Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Vrijdagmorgen werden Gerrit Barends en Richard Oost uit Urk geëerd met een Koninklijke Onderscheiding . Burgemeester Bart Jaspers Faijer reikte hen beiden de versierselen van Lid in de Orde van Oranje-Nassau uit, als blijk van waardering voor hun uitzonderlijke en jarenlange inzet voor de lokale gemeenschap.

De ceremonie vond plaats in het gemeentehuis en werd bijgewoond door familie, vrienden en vertegenwoordigers van de diverse organisaties waarbij de heren actief zijn. Burgemeester Jaspers Faijer benadrukte tijdens de plechtigheid de onschatbare waarde van vrijwilligerswerk en de belangrijke rol die Barends en Oost daarin vervullen. Hij sprak zijn diepe respect uit voor hun toewijding, hun vermogen om mensen te verbinden en hun onvermoeibare inzet om Urk een leefbare en hechte gemeenschap te houden.

De burgemeester merkte op dat hun werk vaak achter de schermen plaatsvindt, maar altijd een significante impact heeft op het welzijn van de inwoners. Hij beschreef hen als ware ambassadeurs van vrijwilligerschap, die een inspiratie vormen voor anderen. De onderscheiding is niet alleen een erkenning voor het verleden, maar ook een stimulans voor de toekomst, om hun waardevolle werk voort te zetten.

Gerrit Barends is al vier decennia een actief lid van het mannenkoor van Urk, een instituut dat diep geworteld is in de lokale cultuur. Gedurende bijna dertig jaar vervulde hij binnen het koor ook een bestuursfunctie, waarbij hij zijn organisatorische talenten en strategisch inzicht kon inzetten. Momenteel richt hij zich op het begeleiden en inspireren van jonge zangers, waardoor hij zijn passie voor muziek en zijn betrokkenheid bij de gemeenschap combineert.

Naast zijn muzikale activiteiten is Barends al ruim twintig jaar een gewaardeerd ouderling en kerkrentmeester bij de Gereformeerde Kerk, waar hij een belangrijke rol speelt in het spirituele leven van de gemeenschap. Zijn betrokkenheid reikt verder dan de kerkelijke gemeenschap; hij heeft jarenlang als vrijwilliger gewerkt bij schoolvereniging Rehoboth, waar hij zich inzette voor het welzijn en de ontwikkeling van de kinderen.

Bovendien deelt hij graag zijn kennis en liefde voor Urk met toeristen als gids, en is hij lid van de ledenraad van de Rabobank, waar hij de belangen van de leden behartigt. Zijn brede scala aan vrijwilligersfuncties getuigt van zijn veelzijdigheid en zijn onbaatzuchtige inzet voor de samenleving. Richard Oost heeft zich eveneens op vele fronten ingezet voor de Urker gemeenschap.

Hij is al jaren een drijvende kracht achter de musicalschool, waar hij kinderen en jongeren de kans biedt om hun creativiteit te ontwikkelen en hun talenten te ontplooien. Zijn betrokkenheid bij de Sinterklaasintocht zorgt jaarlijks voor een onvergetelijke ervaring voor de kinderen van Urk. Daarnaast is hij actief bij de basketbalvereniging, waar hij zich inzet voor de sportieve ontwikkeling van de jeugd.

Ook is hij een belangrijke vrijwilliger bij welzijnsorganisatie Caritas, waar hij zich richt op het ondersteunen van mensen in nood. Naast zijn werk voor de jongere generatie is Oost ook actief binnen de Protestantse Gemeente in Tollebeek, waar hij in diverse functies een bijdrage levert aan het gemeenschapsleven. Een bijzonder aspect van zijn vrijwilligerswerk is zijn betrokkenheid bij het platform CPV (Coördinatie Platform Vermissing).

Dit platform wordt vaak ingezet bij vermissingszaken en speelt een cruciale rol bij het coördineren van de zoekacties en het bieden van ondersteuning aan de betrokkenen. Zijn inzet bij CPV toont zijn moed, zijn empathie en zijn bereidheid om anderen te helpen in moeilijke tijden. De onderscheidingen voor Barends en Oost zijn een welverdiende erkenning voor hun jarenlange toewijding en hun onmisbare bijdrage aan de Urker gemeenschap





