Gernot Trauner overweegde stoppen met voetbal tijdens zware revalidatie

Feyenoord-verdediger Gernot Trauner onthult dat hij door aanhoudend blessureleed en vele tegenslagen bijna een punt achter zijn carrière zette.

De Oostenrijkse verdediger Gernot Trauner heeft in een openhartig interview toegegeven dat hij tijdens zijn langdurige blessureleed serieus heeft overwogen om zijn voetbalschoenen definitief aan de wilgen te hangen. De rots in de branding van de Feyenoord -defensie kampte met een aaneenschakeling van fysieke tegenslagen die hem in totaal bijna elf maanden aan de kant hielden. Deze periode was niet alleen fysiek slopend, maar eiste ook een zware mentale tol.

Trauner vertelt dat het proces van revalideren gepaard ging met talloze terugvallen, waardoor het vertrouwen in zijn eigen lichaam tot een dieptepunt was gedaald. Desondanks heeft hij de wilskracht gevonden om door te zetten en is hij inmiddels weer volledig aangesloten bij de selectie van de club uit Rotterdam-Zuid. Het blessureleed begon voor Trauner kort na het einde van het vorige seizoen. Na een korte vakantie meldde hij zich bij de nationale ploeg, waar de eerste klachten aan zijn achillespees opspeelden. Wat aanvankelijk een overbrugbare blessure leek, ontaardde na een eerste revalidatieperiode in een complex knieprobleem. Na meerdere weken van onzekerheid en medische onderzoeken werd duidelijk dat een operatie noodzakelijk was. De daaropvolgende revalidatie bleek een uitputtingsslag waarbij de verdediger meermaals de moed verloor. Hij gaf aan dat er momenten waren waarop hij oprecht dacht dat zijn lichaam niet meer op topniveau zou kunnen presteren, wat hem deed twijfelen aan de zin van zijn verdere sportloopbaan. Hij wilde dit scenario echter niet accepteren en vond steun in zijn directe omgeving door mensen om zich heen te verzamelen die rust uitstraalden en hoop bleven koesteren. Nu hij weer volledig fit is verklaard en zich beschikbaar heeft gesteld voor de laatste wedstrijden van het seizoen, kijkt Trauner met een strijdlustige blik vooruit. Hoewel hij toegeeft dat zijn wedstrijdritme en zelfvertrouwen nog moeten groeien, is de motivatie om het team te helpen onverminderd groot. Hij is de medische staf van Feyenoord dankbaar voor hun niet-aflatende inzet tijdens het lastige traject. Het is voor de verdediger nu zaak om zijn fysieke grenzen weer te verleggen en zijn oude vorm te hervinden. De terugkeer van de ervaren verdediger wordt door de technische staf en de supporters gezien als een welkome versterking in de slotfase van het voetbaljaar, waarin elke wedstrijd wordt gezien als een finale om de doelstellingen van de club veilig te stellen





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Toen Gerard Meijer nog eenmaal met zijn handdoek rondzwaaide in De KuipIn de rubriek VI Tijdmachine brengen we met regelmaat nieuwe verhalen over toen, en elke dag van het weekeinde herplaatsen we een artikelen uit ons rijke archief. Deze keer gaan we terug naar mei 2009, toen Gerard Meijer afscheid nam als verzorger van Feyenoord.

Read more »

Van Hanegem mist twee 'échte Feyenoord-spelers': 'Die hebben gif wat we missen'Willem van Hanegem had Quilindschy Hartman en Quinten Timber graag nog bij Feyenoord zien spelen. Dat vertelt De Kromme in een interview met 1908 . Volgens de oud-voetballer hebben de twee voormalig Feyenoorders 'het gif' dat wordt gemist in het huidige elftal van de Rotterdammers.

Read more »

Van Hanegem hekelt 'enge gasten': 'Feyenoord pakken ze ook altijd'Willem van Hanegem stoort zich aan de partijdigheid van de media. De Kromme vindt vooral dat zijn oude clubs Feyenoord en AZ wel erg negatief worden belicht. Zeker ten opzichte van Ajax, geeft hij aan.

Read more »

Van Hanegem ergert zich aan mediapartijdigheid: Feyenoord en AZ negatief belichtWillem van Hanegem uit zijn ongenoegen over de media en stelt dat zijn oude clubs Feyenoord en AZ onevenredig negatief worden afgeschilderd, met name in vergelijking met Ajax. Hij hekelt de kritische houding van media zoals ESPN ten opzichte van AZ en Feyenoord, en vindt dat de pers partijdig te werk gaat.

Read more »

AZ Verovert KNVB Beker en Beïnvloedt Europese Tickets; Grote Gevolgen voor Feyenoord en SpartaAZ heeft met een ruime overwinning op NEC de KNVB Beker gewonnen, wat leidt tot directe kwalificatie voor de Europa League. Dit heeft belangrijke implicaties voor Feyenoord en Sparta, die nu kans maken op play-offs voor Europees voetbal.

Read more »

Zo worden Europese tickets verdeeld na bekerwinst AZ: gevolgen voor Feyenoord en AjaxMet de winst van de Eurojackpot KNVB Beker heeft AZ Alkmaar zich verzekerd van opnieuw een seizoen Europees voetbal. De Alkmaarders mogen komend jaar direct instromen in de groepsfase van de Europa League. Dat heeft ook gevolgen voor de verdeling van de Europese tickets in de Eredivisie.

Read more »