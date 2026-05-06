Gernot Trauner niet in gesprek met Feyenoord over nieuw contract

Gernot Trauner, verdediger van Feyenoord, staat niet in gesprek over een nieuw contract. Hij spreekt over zijn blessureleed en de toekomst bij de club.

Gernot Trauner , de 34-jarige verdediger van Feyenoord , staat momenteel niet in gesprek met de club over een nieuw contract. Dit heeft hij onlangs bekendgemaakt in een interview.

Na een lange revalidatieperiode is hij weer teruggekeerd bij de Rotterdammers, maar zijn huidige contract loopt binnenkort af. Trauner deelt zijn gedachten over de blessureproblemen bij Feyenoord: 'Ik heb me tijdens mijn revalidatie vaak afgevraagd waarom we in mijn eerste jaren bij Feyenoord nauwelijks last hadden van blessures, terwijl we de afgelopen twee seizoenen juist veel last hadden. Misschien ligt het eraan dat we te veel blessures hadden en spelers daardoor sneller moesten terugkeren.

In de eerste drie jaar kregen geblesseerde spelers veel meer tijd om te herstellen, omdat er minder blessures waren.

' Hoewel zijn contract formeel is opgezegd door Feyenoord, betekent dit niet per se het einde van zijn carrière bij de club. Trauner legt uit: 'Op dit moment praten we niet. Ik heb bijna een jaar niet gespeeld, wat valt er nu te bespreken?

' Hij benadrukt zijn dankbaarheid voor de club: 'Ik ben de club heel dankbaar dat ze altijd geduld hebben gehad, dat ze me niet onder druk hebben gezet of commentaar hebben gegeven op het feit dat ik zo lang uitgeschakeld ben geweest, terwijl we te maken hadden met veel blessuregevallen. ' Trauner en Feyenoord zullen na het seizoen in gesprek gaan over de toekomst.

Hij richt zich nu volledig op de resterende wedstrijden: 'Ik ben blij met iedere minuut die ik speel.

' Ondertussen hebben andere experts ook hun mening gegeven over de situatie bij Feyenoord. Zo spreekt El Ahmadi over een 'bizar' verschil bij de club en Van Hanegem ziet een groot lichtpuntje: 'Hij snapt dat hij niet gek moet doen.





