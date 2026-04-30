Gerard van der Lem, voormalig hoofdtrainer van AZ, vindt dat Leeroy Echteld moet blijven bij de club na de bekeroverwinning. Volgens hem heeft Echteld bewezen dat hij de juiste man is voor de job en zou een wissel van trainer gekke dingen zijn. Ook Guus Hiddink feliciteerde Echteld met het succes.

Het is toch niet zo moeilijk allemaal? Dat vindt Gerard van der Lem, voormalig hoofdtrainer van AZ en een van de belangrijkste stemmen in de Nederlandse voetbalwereld.

Volgens hem zou algemeen directeur Merijn Zeeman verstandig doen om goed te luisteren naar de geluiden die vanuit de spelersgroep komen. Als hij dat niet doet, kan hij altijd bij Van der Lem aankloppen voor advies. De ervaren trainer heeft immers een scherp oog voor de dynamiek binnen een voetbalteam en weet precies hoe de voetbalwereld werkt.

Van der Lem, die zelf AZ trainde tijdens het seizoen 1999/2000, is onder de indruk van wat Leeroy Echteld de afgelopen maanden bij AZ heeft neergezet. Veel mensen dachten dat NEC de bekerfinale wel even zou winnen, maar Echteld heeft een sterk wedstrijdplan bedacht en zijn spelers daar perfect op voorbereid. Dit heeft ertoe geleid dat AZ eindelijk weer een prijs heeft gewonnen en zich heeft gekwalificeerd voor de Europa League.

Waarom zou je dan overwegen om een nieuwe trainer aan te stellen? Volgens Van der Lem kan het behoud van Echteld zelfs voordelen hebben voor de club. Sommige spelers zouden langer bij AZ willen blijven omdat ze graag met hem samenwerken. Echteld heeft niet alleen verstand van voetbal, maar zijn persoonlijke benadering maakt hem ook tot een vriend van de spelers.

Die combinatie is cruciaal voor het succes van een team. Hij moet gewoon blijven, vindt Van der Lem. Na de overwinning in de bekerfinale stuurde Guus Hiddink een berichtje naar Echteld. Ik heb Leeroy eerst een paar dagen laten feesten, vertelt Hiddink.

Daarna heb ik hem gefeliciteerd met het succes en hem onder meer verteld hoe zijn naam in het Frans wordt geschreven. Het volledige interview met Echtelds inspiratiebronnen Gerard van der Lem, Foppe de Haan en Guus Hiddink is te lezen op VI PRO. Ook op womenshealthmag.nl is meer te vinden over de impact van Echteld op AZ. De overwinning in de bekerfinale is niet alleen een persoonlijk succes voor Echteld, maar ook een belangrijke stap voor de club.

AZ heeft al jarenlang geen prijzen meer gewonnen en de kwalificatie voor de Europa League biedt nieuwe kansen voor de club. Het is nu aan Merijn Zeeman om de juiste beslissingen te nemen. Volgens Van der Lem zou het behoud van Echteld een logische stap zijn. De trainer heeft bewezen dat hij de club naar een hoger niveau kan tillen en de spelers staan achter hem.

Het is nu zaak om die successen te consolideren en verder uit te bouwen. De komende maanden zullen cruciaal zijn voor de toekomst van AZ. De club staat voor een belangrijke keuze en de beslissing zal grote gevolgen hebben voor de prestaties van het team in de toekomst





AZ Leeroy Echteld Gerard Van Der Lem Guus Hiddink Bekerfinale

