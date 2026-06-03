Gerard Joling kondigt laatste soloshows aan: 'The Final Countdown' in Rotterdam Ahoy

Gerard Joling (66) heeft zijn laatste soloshows aangekondigd voor begin volgend jaar. De zanger staat op 19 en 20 februari 2027 met de voorstelling 'Only Joling - The Final Countdown' in Rotterdam Ahoy. Hoewel hij zijn afscheid als soloartiest heeft aangekondigd, zal hij nog steeds optreden met de Toppers en op kleinschalige shows.

Gerard Joling (66) heeft begin volgend jaar zijn laatste soloshows aangekondigd. De zanger staat op 19 en 20 februari 2027 met de voorstelling 'Only Joling - The Final Countdown' in Rotterdam Ahoy .

In een persverklaring noemt Gerard deze concerten zijn afscheid als soloartiest. Na meer dan veertig jaar in de Nederlandse entertainmentwereld, wil hij tijdens de shows terugblikken op zijn carrière met bekende nummers. Fans hoeven niet bang te zijn dat ze hun idool niet meer live zullen zien optreden, want na zijn 'afscheidsconcerten' blijft de zanger gewoon optreden met de Toppers en staat hij ook nog op het podium voor kleinschaligere shows.

'Nog steeds treed ik meer dan honderd keer per jaar op in het land. Er is zo veel vraag naar, en de mensen doen zo ongelooflijk enthousiast mee met al die hits. Nee, daar ga ik nog niet mee stoppen', verduidelijkt Gerard in De Telegraaf. De afscheidsconcerten worden aangekondigd als grootschalige producties met een liveorkest, gastoptredens en speciale verrassingen.

'Ik heb er heel veel zin in, maar weet ook wat ik me allemaal op de hals haal. Het vergt zo veel aan voorbereidingen. Maar dat is het waard', aldus de zanger. De kaartverkoop begint op 8 juni.

Gerard heeft onlangs een nieuw WK-lied geschreven, waarvan hij hoopt dat het een grote hit gaat worden





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Gerard Joling Soloshows Afscheid Rotterdam Ahoy Toppers WK-Lied

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