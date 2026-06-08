Gerard Joling enthousiast over samenwerking met Jutta Leerdam in 'Casa di Beau'

Zanger Gerard Joling heeft onthuld dat hij samen met schaatsster Jutta Leerdam naar Milaan vliegt voor het televisieprogramma 'Casa di Beau'. Hij uitte zijn enthousiasme tijdens de 'Radio 538 Ochtendshow' en legde uit dat zijn eerdere weigeringen zijn veranderd vanwege zijn waardering voor Leerdam. Het driedaagse verblijf staat vol sport en ontspanning voor de drukke artiest.

Zanger Gerard Joling (66) heeft in de ' Radio 538 Ochtendshow' onthuld dat hij samen met schaatsster Jutta Leerdam (27) richting Italië vliegt voor het televisieprogramma 'Casa di Beau'.

Het nieuws kwam al vroeg vanaf Schiphol naar buiten, voordat het officieel mocht worden gedeeld. De zanger stond vroeg op de luchthaven en kon zijn enthousiasme niet verbergen.

"Ik vlieg zo met Jutta Leerdam naar Milaan voor het programma", vertelde hij. "Ik mag het niet zeggen, maar ik heb het al gezegd. " Dat hij in de aflevering samen met Leerdam zat, was een belangrijke reden voor zijn beslissing om alsnog deel te nemen. Gerard had eerder meerdere malen been gevraagd voor het programma, maar het kwam nooit goed uit.

"Ik heb er ongelooflijk veel zin in. Ik was al een keer of vijf gevraagd en toen kwam het niet uit", legde hij uit.

"Nu kwam het eigenlijk ook niet uit, maar Jutta kan ik natuurlijk niet weigeren. Ik vind haar ontzettend leuk en aardig.

" In zijn enthousiasme vroeg Gerard ook of Jake Paul, de vriend van Jutta Leerdam, mee zou gaan naar Italië. Een antwoord kreeg hij echter niet. Wie er verder meereist naar Milaan en wat er precies op de planning staat, is nog niet bekend. Wel is één ding zeker: er staat veel sport gepland.

"Ik weet niet op welke manier, maar we gaan het doen", lachte hij. Het verblijf duurt drie dagen en is volgens de zanger de moeite waard.

"Ik ga ook lekker uitslapen, een beetje zwemmen en varen. Dan ben ik weer helemaal uitgerust voor De Toppers", grapte hij. Joling heeft een druk leven en gaf eerder al een kijkje achter de schermen. Meer daarover is te zien in een video





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