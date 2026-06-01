Nederlandse middenvelder Georginio Wijnaldum verlaat Al Ettifaq na afloop van zijn contract. Hij speelde sinds 2023 bij de Saoedische club.

Georginio Wijnaldum verlaat Al Ettifaq na afloop van zijn contract. De Nederlandse middenvelder, die sinds het zomerse transferwindow van 2023 actief is bij de Saoedische club, tekende een contract van drie jaar.

Komende zomer verloopt deze verbintenis en Al Ettifaq laat weten dat het avontuur van de 35-jarige bij de club erop zit. Wijnaldum speelde dit seizoen 34 officiële wedstrijden, waarvan hij zestien doelpunten scoorde in 33 competitiewedstrijden. Daarbij leverde hij ook zeven assists. In totaal speelde Wijnaldum 101 wedstrijden voor de Saoedische club en scoorde hij 38 keer.

Hij gaf ook zeventien assists. Eerder verschenen er al geruchten dat de 35-jarige de wens koestert om terug te keren naar de Premier League, waar hij eerder al actief was bij Liverpool en Newcastle United





