George Russell leidt de GP van Canada van poleposition af

Russell won de sprintrace en voerde de poleposition over naar de hoofdrace van de GP van Canada. Verstappen stormde door de laatste ronde en lijkt voor zijn goede dag te zijn geweest.

George Russell heeft na zijn zege in de sprintrace ook de poleposition voor de hoofdrace veroverd bij de GP van Canada. De Engelsman was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli, waarmee hij een stevig duel voerde in de sprintrace.

De onderlinge verschillen waren klein in de kwalificatie, waar de top acht binnen 0,4 seconde van elkaar zat. Max Verstappen start morgen in zijn Red Bull op de zesde plek. Russell kende een rommelige derde sessie, maar in de allerlaatste ronde schoot hij Antonelli nog voorbij. De voorsprong is exact hetzelfde als in de sprintkwalificatie, toen Russell ook de pole veroverde.

Viervoudig wereldkampioen Verstappen bleef worstelen met zijn auto, en leek zelfs even achter teamgenoot Isack Hadjar terecht te komen. De laatste ronde van Verstappen was goed genoeg om Hadjar, Charles Leclerc en Arvid Lindblad nog voorbij te springen. In tegenstelling tot de sessies van gisteren, verliep de kwalificatie zonder grote problemen. Opvallend was dat Verstappen al in Q2 tegen een grote achterstand ankeek ten opzichte van teamgenoot Hadjar, die toen verrassend de snelste tijd noteerde





