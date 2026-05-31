Gent wint play-off finale en gaat Europa in

Gent wint de play-off finale van Genk en gaat zo Europa in. De Belgische voetbalbond neemt afscheid van het systeem met play-offs en gaat over naar een 'gewone' competitie.

Beide ploegen hadden last van het WK: landen hebben hun spelers inmiddels opgeëist. Vooral Genk was in het nadeel. Met Junya Ito, Joris Kayembe, Yaimar Medina en Zakaria El Ouahdi miste de Limburgse club vier spelers, Gent moest het zonder de Haïtiaan Jean-Kévin Duverne zien te rooien.

Dat ging de beide ploegen matig af: in de lang niet volle Planet Group Arena stond het na negentig minuten 0-0. In de verlenging was het warempel het onthoofde team uit Genk dat al snel de eerste klap uitdeelde. Invaller Robin Mirisola verschalkte doelman Davy Roef.

De bezoekers, inmiddels met een veredeld jeugdelftal binnen de lijnen, hielden de voorsprong tot de allerlaatste minuten vol. Een onhandige overtreding in het zestienmetergebied bood Gent een ontsnappingsroute: jonkie Tibe De Vlieger schoot vanaf elf meter de 1-1 op de borden. Het gevolg: nog meer strafschoppen, een hele reeks om precies te zeggen. Die werden uitstekend genomen: de eerste negen vlogen achter elkaar binnen.

De amper zeventienjarige August De Wannemacker moest als tiende aanleggen, het Genk-jonkie zag zijn inzet gekeerd worden door Davy Roef. Gent gaat dus Europa in. Na zestien jaar neemt het Belgische voetbal afscheid van het systeem met allerhande play-offs, hetgeen sinds de invoering nooit onomstreden raakte. Vanaf volgend seizoen is er een 'gewone' competitie met achttien clubs en 34 wedstrijden, waarna de koploper meteen kampioen is en de nummers 2, 3 en 4 alsmede de bekerwinnaar Europees voetbal spelen.

De vraag is wel voor hoe lang, want ook de aangekondigde afschaffing is alweer voer voor discussie. Wordt ongetwijfeld vervolgd, maar voor nu is Gent zeker van Europees voetbal. Veel vakantie is er niet: het nieuwe seizoen begint al op donderdag 23 juli. Daarmee heeft België als één van de laatste landen zijn Europese afvaardiging voor het komende seizoen compleet.

Club Brugge en Union Sint-Gillis spelen Champions League, Sint-Truiden en Anderlecht melden zich in de Europa League





