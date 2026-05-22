Generaal Gert-Jan Kooij neemt afscheid als hoogste legerbaas in Brabant

Generaal Gert-Jan Kooij, de hoogste legerbaas in Brabant, neemt afscheid na ruim vier jaar. Hij maakte de grootste verandering in tijden door de Russische invasie in Oekraïne.

Ruim vier jaar lang was generaal Gert-Jan Kooij de hoogste legerbaas in Brabant . Nu neemt hij afscheid. Als commandant in Oirschot maakte hij de grootste verandering in tijden mee.

Die kwam op gang door de Russische invasie in Oekraïne. Zijn boodschap aan de troepen: 'de wereld staat in de fik'. Zijn manschappen namen deze slogan massaal en in koor over.

'Top dat jullie hier zijn', zegt generaal Kooij. Zijn stem galmt over de hete zandvlakte van de Oirschotse Heide. Zo'n duizend mannen en vrouwen staan deze vrijdag strak aangetreden in het gelid, omringd door pantserwagens en raketartillerie. Een drone zoemt boven het bos.

Dit wilde de generaal graag: in het veld uitgezwaaid worden. Generaal Gert-Jan Kooij werd ruim vier jaar geleden benoemd tot commandant van de 13 Lichte Brigade in Oirschot. Er lag een onzeker toekomstscenario. De brigade stond op een lijst om te worden wegbezuinigd.

Dat liep totaal anders. Op 24 februari 2022 begon Rusland de invasie van buurland Oekraïne. Een dag later ging Kooij aan de slag als hoogste baas van Oirschot en sprak hij zijn manschappen toe: 'Ik heb ze gezegd: ik hoef niks te zeggen. Dit is het.

' Voor Kooij vormt de 'brute illegale inval in Oekraïne' een historische ommezwaai voor de wereld en de krijgsmacht. De aanleiding is natuurlijk vreselijk, maar vanaf dat moment kregen we een focus. De koers werd ons gratis aangeleverd. Jarenlang ging alle aandacht uit naar Irak, Afghanistan en Mali.

Nu verschoof die naar Oost-Europa. Een beetje zoals vroeger, maar toch anders. In de Koude Oorlog lag de NAVO-grens midden in Duitsland, nu 1500 kilometer verderop. Daar moeten Nederlandse militairen heen als het oorlog wordt.

Daar oefenen ze voor. Tien dagen na alarmering moeten ze de poort uit. De stopwatch loopt alweer, want de volgende oefening barst bijna los. Het zijn ingewikkelde operaties voor duizenden militairen en veel materieel.

Daarom is het bijleren, vernieuwen en verbeteren. De brigade wordt weer aangevuld met nieuwe capaciteiten. Pas hebben ze het eerste droneteam van de NAVO gepresenteerd. Maar ze proberen echt van alles uit.

Op de zandvlakte staat een Fennek-pantserwagen met kippengaas en kettingen, om drones tegen te houden, zoals in Oekraïne. Die kooi is een test, een prototype nog. Ze hebben ook al een soort 'opblaastank' om de vijand te misleiden. Op Oirschot testen ze ook drones voor de bevoorrading van troepen.

Kooij roept de manschappen op zich voor te bereiden. We moeten smerig fit zijn





