Genee reageert op duw van Robben: 'Ik vond het niet grappig'

Wilfred Genee geeft toelichting op de beelden waarop Arjen Robben hem een duw geeft tijdens een amateurwedstrijd. Genee reageert op Robben's gedrag en de nasleep van het incident.

Wilfred Genee heeft uitgebreider gereageerd op de opmerkelijke beelden die de ronde deden, waarop te zien was hoe Arjen Robben de VI-presentator een duw gaf tijdens een amateurvoetbalwedstrijd. Volgens Genee was de reactie van de voormalige aanvaller van onder meer Real Madrid, Chelsea en Bayern München op zijn zachtst gezegd 'opmerkelijk'. De controverse ontstond na afloop van het duel, nadat Robben zich herhaaldelijk had beklaagd over beslissingen van de scheidsrechter. Genee, die zelf aanwezig was bij de wedstrijd, zocht contact met Robben om de situatie te bespreken.

Genee beschrijft de situatie als volgt: 'Jij maakt er grapjes over, maar ik vind het niet zo grappig als een recordinternational jou een duw geeft. Dan zul je er wel naar gemaakt hebben hè', zegt Derksen tijdens als het moment te zien is waarbij Robben Genee een duw geeft na afloop van een amateurwedstrijd. 'Voor de wedstrijd, het was heel aandoenlijk, stond een oude scheidsrechter te wachten met zijn telefoon op Arjen Robben. Die wilde op de foto, maar Arjen niet.' De verbazing bij Genee was groot, vooral gezien het gedrag van Robben gedurende de wedstrijd. De presentator onthult dat Robben zich in de eerste helft al meerdere keren negatief had uitgelaten over de scheidsrechter. 'In de rust, toen stond het 1-0 voor mijn zoontje en toen was hij heel boos over een doeltrap of hoekschop. Maar gedurende de hele eerste helft had hij de scheidsrechter stijf gescholden.'

René van der Gijp reageerde met humor op de situatie. 'Dit is gewoon een man die op zaterdag gewoon lekker een wedstrijdje gaat fluiten.' Ook Johan Derksen was verbaasd. 'Ik kan me het ook helemaal niet voorstellen bij Arjen Robben. Het is een afgang dat hij als een dorpsidioot voor de dugout staat bij een amateurclub.' De spanning liep verder op toen volgens Genee een doelpunt werd afgekeurd en een penalty ten onrechte werd onthouden. 'Ik loop dus naar Arjen toe en ik zeg: 'maak je niet zo druk'. Toen zei hij: 'waar bemoei jij je mee en ook nog pannenkoek'. Hij gaf mij een duw en ik dacht dat het een grap was.'

Valentijn Driessen opperde de suggestie dat Genee mogelijk de confrontatie met Robben had opgezocht, maar Genee ontkent dit stellig. Hij benadrukt dat zijn reactie voortkwam uit de verbazing over het gedrag van Robben gedurende de hele wedstrijd. 'Ik ging er naartoe, omdat ik me zo heb zitten verbazen in de eerste helft. Dat mannetje was gewoon echt van slag en hij miste die penalty ook gewoon, omdat er de hele tijd geschreeuw van die kant kwam. In de tweede helft ging hij gewoon het veld in en hij ging net zo lang tegen die scheidsrechter schreeuwen... Ik vind het heel jammer.' De discussie over de situatie rondom de wedstrijd werd verder gevoed door commentaar op Genee.

Een ander aspect dat naar voren komt in de discussie is de frustratie rondom het 'wisselen van paspoorten' voor spelers. Dit verwijst naar de praktijk waarbij spelers, met name in het amateurvoetbal, van nationaliteit veranderen om voor een ander land uit te komen, en vervolgens niet de consequenties daarvan willen accepteren. De hele situatie laat de emoties in het voetbal, ook in de amateurreeksen, zien en onderstreept hoe soms de gemoederen hoog kunnen oplopen





