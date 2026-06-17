De gemiddelde WOZ-waarde in Utrecht is gestegen naar 534.000 euro. Voor het eerst ligt deze waarde hoger dan in Noord-Holland. De overheid gebruikt de WOZ-waarde om de hoogte van belastingen en heffingen te bepalen.

Gemiddelde WOZ-waarde in Utrecht stijgt naar 534.000 euro. Voor het eerst ligt deze waarde hoger dan in Noord-Holland . De gemiddelde WOZ-waarde in heel Nederland is dit jaar 439.000 euro, een stijging van 10,3 procent ten opzichte van een jaar geleden.

De waarde is het laagst in Heerlen (238.000 euro) en het hoogst in Laren (993.000 euro). Het bedrag steeg het meest in het Groningse Pekela (19,2 procent) en het minst op Texel (2,5 procent). De overheid gebruikt de WOZ-waarde om de hoogte van belastingen en heffingen te bepalen. Veranderingen in de woningvoorraad, door sloop en nieuwbouw, kunnen een groot effect hebben op de ontwikkeling van de gemiddelde WOZ-waarde in een gemeente.

In Utrecht ligt de WOZ-waarde nu op 534.000 euro, waarmee deze waarde voor het eerst hoger is dan in de provincie Noord-Holland. Daar gaat het om een bedrag van 526.000 euro. De WOZ-waarde is de geschatte verkoopwaarde van een huis. In heel Nederland is de gemiddelde geschatte verkoopwaarde dit jaar 439.000 euro.

De gemiddelde waarde is de som van de WOZ-waarden van alle huizen in een gemeente, gedeeld door het aantal huizen in die gemeente. De WOZ-waarde is dus niet de waarde van een specifiek huis, maar de gemiddelde waarde van alle huizen in een gemeente. De overheid gebruikt de WOZ-waarde om de hoogte van belastingen en heffingen te bepalen.

Veranderingen in de woningvoorraad, door sloop en nieuwbouw, kunnen een groot effect hebben op de ontwikkeling van de gemiddelde WOZ-waarde in een gemeente





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WOZ-Waarde Utrecht Noord-Holland Nederland Belastingen

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