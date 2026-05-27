Gemeenteraad van Stadskanaal roert zich over mishandeling kinderen

In de gemeenteraad van Stadskanaal wordt er veel zorg en vraag over de ernstige mishandeling van twee kinderen uit de gemeente. De raad vraagt aan Den Haag om het jeugdzorgsysteem grondig te herzien en vooral naar de structurele tekorten te kijken.

De raad heeft een spoeddebat gehouden om zorgen uit te spreken over de langdurige mishandeling van twee kinderen van 6 en 7 jaar uit Stadskanaal. Binnenkort zal minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg Stadskanaal bezoeken om te praten over de mishandelingszaak. Ilonka Uchman, een bezorgde moeder en inwoner van Stadskanaal, nam het woord en schetste een beeld van signalen over bijvoorbeeld onveiligheid die versnipperd raken tussen instanties.

Ze riep op om instanties beter samen te laten werken en signalen serieuzer te nemen. De gemeenteraad was het hier roerend mee eens en zoekt naar een oplossing voor de 'structurele problematiek' in de jeugdzorg. Maar de gemeenteraad moest ook erkennen dat een groot deel van de oplossing niet in Stadskanaal, maar in Den Haag ligt. Daarom werd teruggegrepen op een eerdere beslissing: aandacht vragen voor de structurele tekorten in de jeugdzorg.

In 2015 werd de taak jeugdzorg overgeheveld van het Rijk naar gemeenten. Maar structurele gelden bleven uit, met als gevolg dat veel gemeenten in financiële problemen kwamen. Samen met andere partijen diende D66 een motie in om de structurele tekorten onder de aandacht te brengen bij minister Sterk van Langdurige Zorg. En om 'desnoods een gerechtelijke procedure te starten', valt te lezen.

In 2024 dreigde de gemeente ook al naar de rechter te stappen als Den Haag niet met geld over de brug kwam. Het Rijk dekte uiteindelijk ongeveer de helft van de tekorten, waardoor een rechtszaak uitbleef.

'Als dit soort zaken (de kindermishandelingen red. ) zich weer voordoen, moeten de tekorten opnieuw onder de aandacht gebracht worden', aldus Thom Berends van de Knoalster D66.

'En dan ook serieus overwegen om, net als toen, na te denken over een gang naar de rechter. ' Het zegt volgens Berends veel dat Stadskanaal voor de tweede keer dit signaal moet geven. 'Dat zegt dat de relatie tussen Rijk en gemeenten, als het gaat om de Jeugdwet, onder druk staat', vervolgt het D66-raadslid. 'Het lukt dus niet om kinderen de veiligheid te bieden die nodig is.

Er zijn veel kinderen die jeugdhulp nodig hebben, maar dat niet krijgen.

' Naast geld blijven er in de gemeenteraad ook zorgen over het jeugdstelsel. 'Er moeten concrete maatregelen genomen worden om structurele problemen in de jeugdzorgketen aan te pakken', zei raadslid Machteld Luijken (SP). Er werd daarbij ook gekeken naar de rol van de gemeente zelf in de kindermishandelingszaak. Veel vragen gingen richting verantwoordelijk wethouder Ingrid Sterenborg (ChristenUnie), die daar grotendeels niet op in kon gaan door privacyregels en een onderzoek door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

'Zolang het onderzoek loopt, moeten we geen conclusies trekken', benadrukte Sterenborg. Naderhand gaf ze aan het vervelend te vinden om bij veel vragen van de raad nul op het rekest te geven.

'Het geeft een onbevredigend gevoel', aldus de wethouder. 'Dat is voor mij niet leuk. Maar aan de andere kant hoor ik dat de fracties weten waar het over gaat en ik vind het goed dat er vanavond zo respectvol gesproken werd.





