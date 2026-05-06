Gemeenten krijgen tot najaar om Spreidingswet uit te voeren, anders dreigt dwangmaatregel

Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Wouter Kolff, waarschuwt dat gemeenten tot het najaar hebben om de Spreidingswet uit te voeren. Als ze hun taakstelling voor de opvang van asielzoekers niet halen, kan minister Bart van den Brink een dwangmaatregel inzetten. Er is onrust in verschillende gemeenten rond geplande asielopvanglocaties, maar Kolff roept op tot rust en ondersteuning voor lokale bestuurders.

Gemeenten in Nederland hebben tot het najaar om de Spreidingswet uit te voeren, anders dreigt een dwangmaatregel. Dit waarschuwt commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Wouter Kolff (VVD).

De wet regelt de verdeling van asielzoekers over het land, maar veel gemeenten voldoen nog niet aan hun taakstelling. Minister Bart van den Brink (Asiel en Migratie, CDA) kan dit jaar nog besluiten om de dwangmaatregel uit de wet in te zetten als gemeenten niet snel in actie komen. In de afgelopen weken is er in verschillende gemeenten onrust ontstaan rond geplande asielopvanglocaties.

In Loosdrecht, Aalsmeer en IJsselstein leidde de komst van opvanglocaties tot protesten, soms met grimmige demonstraties, politie-ingrijpen en in enkele gevallen vernielingen aan gemeentegebouwen. Kolff begrijpt dat lokale bestuurders in een lastige situatie zitten. Hij roept de politiek in Den Haag op om rust te creëren rond dit dossier en de bestaande wetgeving te steunen. Volgens Kolff is het belangrijk om de zorgen van inwoners serieus te nemen en daar naar te luisteren.

Hoewel er in Den Haag verzet is tegen de Spreidingswet, is deze op dit moment van kracht. De wet regelt de meer langdurige opvang in asielzoekerscentra, niet de tijdelijke noodopvang. Als gemeenten hun aandeel niet nemen, kan de minister hen daartoe dwingen. Tot nu toe is de dwangmaatregel nog niet ingezet, maar Kolff verwacht dat dit snel kan veranderen.

Hij hoopt dat gemeenten zelf de regie houden en snel actie ondernemen. Volgens Kolff moeten gemeenten in het najaar echt stappen zetten als ze nog niet voldoen aan hun taakstelling. Als dat niet gebeurt, ziet hij ingrijpen door de minister als onvermijdelijk. Hij benadrukt dat dit losstaat van de noodopvang, die mogelijk extra plekken nodig heeft in het hele land.

Kolff roept gemeenten op om nu al te beginnen met het zoeken naar geschikte locaties en het betrekken van inwoners bij het proces. Hij vindt het belangrijk dat lokale bestuurders worden gesteund door de nationale politiek en dat er een constructieve dialoog plaatsvindt. De commissaris van de Koning benadrukt dat de tijd dringt en dat gemeenten niet te lang moeten wachten met het nemen van maatregelen.

Hij verwacht dat de minister binnen een aantal maanden zal ingrijpen als er geen vooruitgang wordt geboekt. Kolff hoopt dat de dreiging van een dwangmaatregel gemeenten zal motiveren om zelf actie te ondernemen en hun verantwoordelijkheid te nemen. Hij ziet de Spreidingswet als een noodzakelijke maatregel om de opvang van asielzoekers eerlijker over het land te verdelen en roept alle betrokkenen op om samen te werken aan een oplossing





NPORadio1 / 🏆 7. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Spreidingswet Asielzoekers Dwangmaatregel Gemeenten Wouter Kolff

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Onzekerheid over woningbouw door capaciteitsproblemen elektriciteitsnetGemeenten in Noord-Brabant en Gelderland kampen met onzekerheid over de voortgang van nieuwbouwprojecten door een stop op nieuwe stroomaansluitingen van netbeheerder Enexis. Door nieuwe regels krijgen maatschappelijk belangrijke organisaties voorrang, waardoor nieuwbouw en laadpalen achteraan in de rij staan. In sommige gebieden is het elektriciteitsnet volledig verzadigd.

Read more »

Onzekerheid over Nieuwbouw door Volle ElektriciteitsnettenGemeenten in de Brainportregio vrezen vertragingen bij tienduizenden nieuwbouwprojecten door capaciteitsproblemen op het elektriciteitsnet. Netbeheerder Enexis heeft de aansluitingen voor nieuwe woningen en laadpalen tijdelijk stopgezet, waardoor cruciale infrastructurele ontwikkelingen in gevaar komen.

Read more »

Prominente Oostenrijkse politicus veroordeeld voor vriendjespolitiekDe zaak draaide om Wögingers succesvolle poging een partijgenoot van de ÖVP in het bestuur te krijgen bij een regionaal belastingkantoor.

Read more »

'Oogjes op half zeven': hardlopers brengen vrijheidsvuur 's nachts van Wageningen naar FlevolandHardlopers uit de hele provincie hebben de nacht doorgehaald om het Bevrijdingsvuur naar onze provincie te brengen.

Read more »

Donald Pols stapt over van Milieudefensie naar Tata SteelDonald Pols vertrekt als directeur van Milieudefensie om directeur duurzaamheid te worden bij Tata Steel, wat tot ongenoegen leidt bij Milieudefensie die per direct afscheid van hem heeft genomen.

Read more »

Burgemeester van Madrid haalt hard uit naar UEFA na uitschakeling AtléticoJosé Luis Martínez-Almeida, de burgemeester van Madrid, beschuldigt de UEFA van opzet om Atlético Madrid uit de Champions League te elimineren na de nederlaag tegen Arsenal.

Read more »