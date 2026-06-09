Gemeentebestuur Den Bosch wil carnaval rustiger maken

Het gemeentebestuur in Den Bosch wil de donderdag vóór carnaval in Oeteldonk rustiger en veiliger maken door carnavalsevenementen te verbieden. Cafés en andere horecazaken mogen pas vanaf zes uur 's avonds open, tenzij ze toestemming hebben.

Het gemeentebestuur in Den Bosch wil de donderdag vóór carnaval in Oeteldonk rustiger en veiliger maken door carnavalsevenementen te verbieden. Cafés en andere horecazaken mogen pas vanaf zes uur 's avonds open, tenzij ze toestemming hebben.

Volgens het gemeentebestuur is de donderdag voor carnaval de afgelopen jaren uitgegroeid tot een extra carnavalsdag met 42.000 bezoekers, twee keer zoveel als een jaar eerder. Die drukte zorgt voor steeds meer overlast voor bewoners, winkeliers en politie. Burgemeester Jack Mikkers vindt dat er moet worden ingegrepen om de balans te herstellen. De gemeente wil op donderdag geen buitencarnaval, geen carnaval in uitbouwen van kroegen en geen carnaval in restaurants.

De burgemeester erkent dat het geen makkelijke maatregel is en dat er geen zekerheid is dat alles in één keer opgelost wordt. De horecaorganisaties KHN zijn fel tegen het voorstel en vinden dat de maatregelen buitenproportioneel en schadelijk zijn voor het gastvrije karakter van de gemeente. Ze willen liever maatwerk en samenwerking





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