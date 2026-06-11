Gemeente stopt met fretten voor rattenbestrijding

De gemeente Amsterdam stopt met het inzetten van fretten voor rattenbestrijding. Wethouder Alexander Scholtes geeft in antwoord op vragen van Ja21 als reden dat fretten een stressvolle ervaring zijn voor de dieren en dat er een externe partij moet worden ingehuurd voor de inzet ervan.

De gemeente gaat geen proef doen met het inzetten van fretten om ratten te vangen en doden. Dat laat wethouder Alexander Scholtes ( Gezondheid ) weten in antwoord op vragen van Ja21.

Volgens Scholtes kan overlast van ratten 'vervelende gevolgen hebben voor de gezondheid' en is het huidige beleid een combinatie van preventie en bestrijding van overlast. In dat laatste geval worden er klapvallen ingezet. Die klapvallen vindt Scholtes een meer diervriendelijke manier dan de fretten. Dit komt bijvoorbeeld door de stress bij het opjagen met fretten en bij het vervoeren van gevangen ratten.

Hij wijst er verder op dat er bij de inzet van fretten een externe partij zou moeten worden ingehuurd, dat dat geld kost en waarschijnlijk 'ambtelijke begeleiding'. Volgens Scholtes is het effectiever om Amsterdammers er bijvoorbeeld op te wijzen dat ze hun kruipruimte regelmatig moeten controleren op gaten en kieren. Dat kost weinig capaciteit en heeft een groter en langduriger effect dan bestrijding





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Rattenbestrijding Fretten Stress Overlast Gezondheid

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