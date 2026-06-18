Gemeente start opnieuw extern onderzoek naar Hart voor de K-buurt

Na een eerder onderzoek dat het bewonersplatformrecht had, start de gemeente Amsterdam opnieuw een extern onderzoek naar Hart voor de K-buurt vanwege verontrustende signalen. Burgemeester Halsema maakte de beslissing bekend tijdens een commissievergadering, wat leidt tot verbazing bij de stichting die niet op de hoogte werd gesteld.

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam heeft een nieuw extern onderzoek laten starten naar de samenwerking tussen de gemeente en het bewonersplatform Hart voor de K-buurt in Zuidoost .

Deze beslissing kwam gisteren naar buiten tijdens een commissievergadering in de Stopera, waarbij Halsema verklaarde dat de gemeente 'verontrustende signalen' heeft ontvangen over zowel het platform zelf als over het eerdere onderzoek dat in 2022 door het bureau BMC werd uitgevoerd. Dat vorige rapport concludeerde dat Hart voor de K-buurt 'volledig doelmatig' omging met subsidies en benadrukte dat het herstellen van de vertrouwensrelatie met de gemeente een absolute prioriteit moest zijn.

Desondanks besluit de gemeente nu opnieuw een onderzoek in te stellen, wat leidt tot grote verbazing en het gevoel bij Hart voor de K-buurt dat ze opnieuw worden beschuldigd zonder dat er concreet worden aangevoerd wat de nieuwe problemen zijn. De organisatie, die onder meer verantwoordelijk was voor de komst van de OBA Next naar Kraaiennest en al jaren subsidies ontvangt, beschrijft de situatie als schadelijk voor de buurtorganisatie en de betrokken mensen.

Voorzitter Mike Brantjes van Hart voor de K-buurt stelt dat hij pas op de hoogte werd gesteld nadat het nieuws naar buiten was gekomen en dat de stichting de afgelopen acht maanden wachtte vervolgens op initiatief van de gemeente. De gemeente erkent dat het niet prettig is dat Hart voor de K-buurt niet op de hoogte was, maar geeft verder geen commentaar vanwege het lopende onderzoek.

Burgemeester Halsema benadrukt wel dat democratisering en de verantwoordelijkheid om zorgvuldig met subsidies om te gaan gedeelde doelstellingen zijn, en dat Hart voor de K-buurt daarin een belangrijke rol speelt, ook al blijft de samenwerking moeizaam. De start van dit nieuwe externe onderzoek onderstreept de aanhoudende spanningen en het gebrek aan vertrouwen tussen beide partijen, terwijl het eerdere BMC-rapport juist pleitte voor samenwerking en het omarmen van de werkwijze van het bewonersplatform





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