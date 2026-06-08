Gemeente Noordenveld neemt tijdelijke nachtopvang voor vluchtelingen over

De gemeente Noordenveld neemt het stokje over van de gemeente Aa en Hunze voor tijdelijke nachtopvang van vluchtelingen die niet in het aanmeldcentrum in Ter Apel terecht kunnen. Vijftig asielzoekers sliepen afgelopen nacht in de nachtopvang in Gieten.

De gemeente Noordenveld neemt het stokje over van de gemeente Aa en Hunze voor tijdelijke nachtopvang van vluchtelingen die niet in het aanmeldcentrum in Ter Apel terecht kunnen.

Vijftig asielzoekers sliepen afgelopen nacht in de nachtopvang in Gieten. Voor deze mensen was geen plek in het aanmeldcentrum. Het was de laatste nacht dat ze in sporthal De Goorns terechtkonden. Vanaf vanavond kunnen vluchtelingen terecht in een van de sporthallen van Sportcentrum De Hullen in Roden.

Volgens de gemeente gaat het om een tijdelijke noodvoorziening waar mensen kunnen slapen, zich kunnen opfrissen en de nacht kunnen doorbrengen. Noordenveld springt drie avonden en nachten bij. Vanaf donderdag moet er weer een andere oplossing gezocht worden. Het afgelopen weekend was het dus de gemeente Aa en Hunze die Ter Apel te hulp schoot.

Ook vorige maand konden asielzoekers al eens een nacht terecht in de sporthal in Gieten. Vorige week hielp ook de gemeente Borger-Odoorn mee. Drie nachten op rij konden asielzoekers toen terecht in de Hunsowhal in 2e Exloërmond. Een structurele oplossing voor het overvolle aanmeldcentrum is er nog niet.

Het Rode Kruis, dat de asielzoekers begeleidt, roept de overheid opnieuw met klem op om de situatie die nu al bijna drie weken gaande is zo snel mogelijk op te lossen. Er sliepen afgelopen nacht geen mensen op het veld voor het aanmeldcentrum. Sommige asielzoekers kozen er eerdere nachten voor om in Ter Apel te blijven slapen, in plaats van mee te gaan naar een nachtopvang in een andere plaats





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