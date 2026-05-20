Gemeente Nijmegen biedt Yivi als alternatief naast DigiD

De gemeente Nijmegen wil klaar zijn voor de Europese wetgeving die ook in Nederland geldt. Hierdoor moeten overheden naast DigiD ook dit type ID-wallets accepteren voor hun online dienstverlening. De gemeente Arnhem wil echter dat Yivi nog enige tijd rekent. Wethouder Maurits van de Geijn stelt zich op het standpunt dat DigiD het enige erkende middel is om in Nederland digitaal in te kunnen loggen bij de overheid.

Dit is een nieuw bericht waarin de zorgen rondom de Amerikaanse overname van het cloudbedrijf achter DigiD, als alternatief voor DigiD, Yivi wordt aangeboden door de gemeente Nijmegen.

Yivi is een app die de gebruikers aan kan bieden om hun identificatie kunden te gebruiken voor gemeentelijke zaken. Yivi is ontwikkeld door hoogleraar cybersecurity en veiligheid Bart Jacobs van de Radboud Universiteit. Volgens Jacobs is Yivi privacy-vriendelijker, nuttiger en breder toepasbaar dan DigiD en biedt Yivi gebruikers de mogelijkheid om zelf te bepalen welke gegevens erin worden opgeslagen





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Netherlands-Government-Digitalization Digid American Overage Privacy Identifier Identification European Law Software OPZ Radboud University

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Lisa Loeb: 'Nederland is geen paradijs voor vrouwen, het is juist het probleem'Lisa Loeb deelt in een interview met VROUW haar mening over emancipatie en moederschap. Ze benadrukt dat Nederland niet vooroploopt als het gaat om vrouwenrechten en dat er veel meerExpectedatie nodig is.

Read more »

WK-selectie Kaapverdië bekend: zes in Nederland geboren spelers, Rotterdammer ontbreektDe Kaapverdische voetbalbond (FCF) heeft de selectie van het WK bekend gemaakt. Maar liefst zes in Nederland geboren spelers mogen zich opmaken voor het mondiale eindtoernooi. Sparta-middenvelder Ayoni Santos ontbreekt op de lijst.

Read more »

Nederlandse gemeentes mogelijk gemaakt voor fraude met inkomstenbelastingDe Belastingdienst vermoedt dat er voor ruim 6 miljoen euro fraude is gepleegd met de inkomstenbelasting. Bulgaren zouden daarbij op grote schaal DigiD's hebben aangevraagd in Nederlandse gemeentes. De fraude zou zeker vierhonderd DigiD's betreffen en het totale fraudebedrag komt uit op zeker 6,7 miljoen euro, waarbij van dit bedrag 2,3 miljoen euro mogelijk nog te recupereren is.

Read more »

Jordy de Wijs keert terug naar NederlandRKC Waalwijk heeft Jordy de Wijs terug naar Nederland gehaald. De 31-jarige centrale verdediger maakt transfervrij de overstap van Fortuna Düsseldorf naar Brabant. De Wijs heeft een contract getekend tot medio 2028.

Read more »