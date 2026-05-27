Gemeente neemt procedure over voor windmolenpark bij Noorder IJplas

De gemeente neemt de juridische procedures voor nu over van de energiecoöperaties die de windmolens willen realiseren bij de Noorder IJplas. Het gaat om een plan voor drie windturbines, maar de provincie heeft een deel van de benodigde ontheffing afgewezen.

De gemeente staat binnenkort opnieuw tegenover de provincie Noord-Holland in de rechtszaal, om via de bestuursrechter alsnog toestemming af te dwingen voor de bouw van een windmolenpark bij de Noorder IJplas.

Dat kondigt wethouder Pels aan in een brief aan de raad. Daarmee neemt zij de procedure over van de energiecoöperaties die de windmolens willen realiseren. Het draait allemaal om een plan voor drie windturbines aan de Noorder IJplas, dat is uitgewerkt door energiecoöperaties. Maar of die windmolens er gaan komen, is nog maar de vraag.

Want hoewel de provincie een deel van de benodigde ontheffing verleende, werd een ander deel afgewezen. Zo zou onvoldoende zijn aangetoond dat vogels en de zogenoemde meervleermuis geen schade gaan ondervinden van de drie windturbines. Het college noemt het besluit 'zeer teleurstellend', stelt dat dit de energietransitie 'verder onder druk zet', en stapt naar de rechter in een poging het project te redden. Daarmee neemt de gemeente de juridische procedures voor nu over van de energiecoöperaties.

Volgens Pels zijn die al ruim drie jaar bezig met 'uitgebreid onderzoek' om de ontheffing binnen te slepen - vooralsnog dus zonder het gewenste resultaat. Het college doet dit ook om burgerinitiatieven als deze voor een bepaalde periode actief te ondersteunen. Eerder dit jaar koos Amsterdam ook al voor een gang naar de rechter, omdat de provincie geen uitzondering wil maken op het bestemmingsplan. En ook die stap is nodig om de plannen voor het windmolenpark te kunnen uitvoeren.

Wethouder Pels verwacht daarover eind juni uitspraak van de bestuursrechter. Mocht de rechter besluiten in het nadeel van de gemeente, zal het college zich daarbij neerleggen, schrijft ze. Het college kiest er dan voor om de bewoners van de Noorder IJ-plas niet langer in onzekerheid te laten. De Noorder IJ-plas is niet de enige locatie waar de gemeente windmolens wil plaatsen.

Ook het Havengebied (met name het Westelijk Havengebied), Diemerscheg en in Zuidoost rond Holendrecht en Gein zijn locaties waar er relatief veel ruimte voor zou zijn. Ook zullen woningen op deze locaties naar verwachting minder overlast ervaren volgens de gemeente





