Gemeente Moerdijk sluit pand na vondst van bijna 5000 kilo cocaïne

De gemeente Moerdijk heeft een bedrijfspand in Klundert gesloten na de ontdekking van een enorme partij cocaïne. De lading, met een waarde van honderden miljoenen euro's, werd in januari onderschept. De sluiting is bedoeld om te voorkomen dat criminelen terugkeren naar de locatie.

De gemeente Moerdijk heeft een krachtig signaal afgegeven in de strijd tegen drugscriminaliteit door een perceel en bedrijfspand in Klundert voor een periode van twee jaar te sluiten.

Deze maatregel volgt op de ontdekking van een enorme hoeveelheid cocaïne, bijna 5000 kilo, die in januari werd aangetroffen. De lading, oorspronkelijk opgespoord in de haven van Rotterdam, werd nauwlettend gevolgd nadat deze was doorgelaten. Uiteindelijk werd de cocaïne onderschept toen de containers op 22 januari bij het betreffende bedrijf in Moerdijk werden afgeleverd.

De omvang van deze vangst, 4830 kilo, plaatst het direct in de rij van de grootste cocaïnevangsten die ooit in Nederland zijn gedaan, zoals eerder bevestigd door het Openbaar Ministerie. De sluiting van het pand is een directe reactie op deze criminele activiteiten en is bedoeld om te voorkomen dat zware criminelen opnieuw voet aan grond krijgen in de regio. Burgemeester Aart-Jan Moerkerke benadrukt het belang van een veilige haven voor bedrijven, werknemers en inwoners.

Hij stelt duidelijk dat de gemeente geen misbruik van haar infrastructuur, bedrijven of mensen door criminelen tolereert en zal onmiddellijk ingrijpen wanneer dat nodig is. De economische drijfveer achter de cocaïnehandel is enorm. In de bronlanden van Zuid-Amerika heeft cocaïne een relatief lage waarde, slechts enkele duizenden euro's per kilo. Echter, zodra de drugs de Atlantische Oceaan oversteken en aankomen in Europese havens zoals Rotterdam of Antwerpen, stijgt de waarde aanzienlijk tot ongeveer 15.000 euro per kilo.

Dit is de groothandelsprijs, de prijs waartegen criminelen de cocaïne onderling verhandelen. Vervolgens wordt de cocaïne opnieuw getransporteerd, vaak in kleinere hoeveelheden, om de risico's te spreiden. Op straat in Nederland mengen dealers de cocaïne met andere stoffen, een proces dat bekend staat als versnijden, om de hoeveelheid te vergroten en de winstmarges te maximaliseren. De prijs per gram op straat kan oplopen tot 50 euro, wat een kilo cocaïne een waarde van 50.000 euro geeft.

Door het toevoegen van nog meer vulstoffen kan de prijs per gram verder worden verhoogd, waardoor de uiteindelijke waarde van de cocaïne aanzienlijk toeneemt. Een conservatieve schatting leert dat de in Moerdijk onderschepte partij cocaïne op de Nederlandse straatmarkt een waarde heeft van bijna een kwart miljard euro. De meeste cocaïne die via Nederland wordt gesmokkeld, is niet bestemd voor de Nederlandse markt.

Een aanzienlijk deel wordt doorvervoerd naar landen waar de waarde van cocaïne nog hoger is, zoals Finland en Zweden. In deze Scandinavische landen kan de prijs per gram oplopen tot 75 euro of meer. Dit drijft de waarde van de Moerdijkse partij cocaïne op tot een half miljard euro. De situatie in Brabant, waar drugscriminaliteit steeds normaler wordt, is zorgwekkend.

De lucratieve aard van de handel trekt steeds meer criminelen aan, wat leidt tot een toename van geweld en ondermijning. De sluiting van het pand in Klundert is dan ook een belangrijke stap in de poging om de macht van de drugscriminelen te breken en de veiligheid in de regio te waarborgen.

De gemeente Moerdijk laat hiermee zien dat zij vastbesloten is om de strijd aan te gaan met de georganiseerde misdaad en haar inwoners te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van de drugshandel. De burgemeester benadrukt dat dit slechts een onderdeel is van een bredere aanpak om de drugscriminaliteit in de regio te bestrijden en de leefbaarheid te verbeteren





omroepbrabant / 🏆 14. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cocaïne Drugscriminaliteit Moerdijk Klundert Sluiting Bedrijfspand Onderschepping

United States Latest News, United States Headlines

