Gemeente Meppel verlengt financiële steun aan Bad Hesselingen tot nieuwe zwembad klaar is

De gemeente Meppel zal Bad Hesselingen, het lokale zwembad, tot 2029 financieel ondersteunen omdat de subsidieverlagingen en stijgende kosten het zwembad in een structureel tekort hebben gebracht. Het nieuwe zwembad wordt naar verwachting in 2029 geopend.

Met bijna een ton per jaar wil de gemeente Meppel het zwembad Bad Hesselingen uit de brand helpen, totdat het nieuwe zwembad in gebruik is genomen.

De directie van Bad Hesselingen heeft hierom gevraagd, omdat het bad kampt met een structureel en oplopend tekort. De gemeente is eigenaar van het gebouw, maar het dagelijkse beheer wordt uitgevoerd door een stichting die rond het zwembad is opgericht. De gemeente geeft jaarlijks subsidie voor het beheren van het zwembad, maar volgens zwembaddirecteur Edwin Koelink is dat niet meer genoeg om het hoofd boven water te houden.

In 2015 is de subsidie door de gemeente met 100.000 euro per jaar verlaagd. Voor de periode tot en met 2025 betekent dit ongeveer een miljoen euro minder subsidie, terwijl de kosten voor energie, personeel, onderhoud en huur fors zijn gestegen. Koelink wijst erop dat het zwembad sindsdien geprobeerd heeft nieuwe inkomstenbronnen te krijgen, en kosten te beheersen. Zo is er een klimpark aangelegd, maar deze is ondertussen al gesloten, omdat het juist verliesgevend bleek.

Er is een lange reeks aan efficiency- en bezuinigingsmaatregelen genomen. Deze keuzes hebben het probleem niet opgelost en in sommige gevallen zelfs extra risico's toegevoegd. De directeur concludeert dan ook dat de rek eruit is en waarschuwt dat het sluiten van het buitenbad een serieuze optie is. Een impopulaire maatregel die we liever niet nemen met de nieuwbouw in het vooruitzicht.

De gemeente ziet dat liever niet en wil het zwembad daarom financieel helpen. Het gaat voor dit jaar om 98.000 euro, en vanaf volgend jaar gaat het om jaarlijks 90.000 euro. Het zwembad is een belangrijke voorziening voor onze inwoners. Juist nu we hebben gekozen voor nieuwbouw, willen we ervoor zorgen dat Bad Hesselingen in de tussentijd veilig, toegankelijk en aantrekkelijk blijft, zegt wethouder Klaas de Vries (Sterk Meppel).

De ambitie van de gemeente is dat het nieuw te bouwen zwembad in 2029 klaar is. We hebben de afgelopen jaren alles gedaan wat binnen onze mogelijkheden ligt om de exploitatie gezond te houden, reageert Koelink. We zijn blij dat gemeente Meppel samen met ons de verantwoordelijkheid neemt om deze belangrijke voorziening overeind te houden tot aan de nieuwbouw. Het nieuwe zwembad zal naar verwachting in 2029 gerealiseerd zijn en zal de huidige voorziening vervangen.

De extra financiering van de gemeente is bedoeld om de lopende kosten te dekken tot het moment dat het nieuwe zwembad operationeel is, zodat de bevolking van Meppel niet zonder een functionerend zwembad komt te zitten. De gemeente benadrukt het belang van het zwembad voor de recreatie en sportmogelijkheden in de stad





