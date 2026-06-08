Gemeente gaat Perseus-haventje opknappen

Bewoners langs de Perseus in Hoogeveen wachten al tijden op een oplossing voor het verwaarloosde haventje. De gemeente gaat nu kijken hoe het schoongemaakt kan worden.

Bewoners langs de Perseus in Hoogeveen wachten al tijden op een oplossing voor het verwaarloosde haventje. De gemeente gaat nu kijken hoe het schoongemaakt kan worden.

De buurtbewoners zijn enthousiast over de mogelijkheid om het haventje op te knappen. Volgens hen is het haventje al jaren niet te gebruiken, sinds het niet goed meer wordt onderhouden. De gemeente heeft een petitie ontvangen met handtekeningen van buurtbewoners die een oplossing voor het probleem willen zien. Nu zal worden uitgezocht wat voor opschoonwerkzaamheden de gemeente kan uitvoeren.

De buurtbewoners zijn hoopvol dat het haventje weer bruikbaar zal worden en dat ze dan eindelijk een bootje kunnen kopen en dat kinderen weer kunnen spelen





RTVDrenthe / 🏆 10. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hoogeveen Perseus Haventje Gemeente Opknappen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dua Lipa betaalt bewoners van Palermo om last te hebben van haar bruiloftDe superster zou bewoners die last hebben van haar bruiloft dit weekend een vergoeding hebben betaald om de extra parkeerplaatsen voor de gasten te accepteren.

Read more »

Bewoners Sportdorp roepen wijk symbolisch uit tot monument in protest tegen sloopplannenEen groep bewoners van het Rotterdamse Sportdorp hebben zaterdag hun wijk symbolisch uitgeroepen tot een monument.

Read more »

Bedreigde boa's, straatraces en wanhopige bewoners: zo escaleerde het bij winkelcentrum OvervechtTerwijl omwonenden van winkelcentrum Overvecht maandenlang alarm sloegen over straatraces en nachtelijke overlast, trokken boa's zich vorig jaar tijdelijk terug vanwege aanhoudende agressie.

Read more »

Rattenplaag in Haarlem leidt tot juridische strijd tussen bewoners en gemeenteBewoners van de Kleverparkbuurt starten een juridisch traject om inzicht te krijgen in de staat van het riool, nadat ze geconfronteerd worden met een toenemende rattenoverlast en beschuldigingen van de gemeente over gebrekkige huisaansluitingen.

Read more »