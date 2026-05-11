Gemeente Emmen meldt vernieling Het Kousenmeisje bij politie

De gemeente Emmen heeft aangifte gedaan bij de politie naar aanleiding van de vernieling van Het Kousenmeisje, een bronzen beeld dat aan de Hoofdstraat in Emmen stond. Het beeld is zaterdag liggend op straat gevonden met een gestorte sokkel en schade opgelopen.

De sokkel is stuk en het beeld zelf heeft ook schade opgelopen. Het Kousenmeisje is zaterdag door de gemeente meegenomen voor verder onderzoek. Het kunstwerk wordt door Emmen in bruikleen beheerd. We zijn op dit moment in overleg met de eigenaar over de omvang van de schade en wat de vervolgstappen moeten zijn.

Over het herstel of de terugplaatsing van het beeld van beeldhouwer Pieter Starreveld kan de gemeente nog geen uitspraken doen. Eerst moet duidelijk worden hoe groot de schade precies is en wat er mogelijk is om het kunstwerk te herstellen en veilig terug te plaatsen in Emmen





