Gemeente Dijk en Waard handhaaft boetes tijdens rommelmarkt van Ontmoetingskerk in Heerhugowaard

De gemeente Dijk en Waard blijft bij haar besluit om de verkeersboetes die werden uitgedeeld tijdens de jaarlijkse rommelmarkt van de protestantse Ontmoetingskerk in Heerhugowaard niet kwijt te schelden. De vrijwilligers van de kerk zijn diep teleurgesteld en vinden dat de gemeente meer begrip had moeten tonen voor het maatschappelijke doel van het evenement. De gemeente benadrukt dat parkeren op de stoep en in het groen niet is toegestaan en kan leiden tot onveilige situaties.

De gemeente Dijk en Waard heeft besloten om de verkeersboetes die werden uitgedeeld tijdens de jaarlijkse rommelmarkt van de protestantse Ontmoetingskerk in Heerhugowaard niet kwijt te schelden.

Dit ondanks het feit dat de rommelmarkt al vijftig jaar bestaat en geld opbrengt voor goede doelen. De vrijwilligers van de kerk zijn diep teleurgesteld, omdat ze vinden dat de gemeente meer begrip had moeten tonen voor het maatschappelijke doel van het evenement. Volgens de gemeente was de rommelmarkt niet de reden voor de controle, maar werden de boetes uitgedeeld vanwege foutparkeren op de stoep en in het groen.

De handhavers waren in de wijk voor een nacontrole bij een aanhanger en stuitten daarbij op de foutgeparkeerde auto's. De gemeente benadrukt dat parkeren op de stoep en in het groen niet is toegestaan en kan leiden tot onveilige situaties. De rommelmarktcommissie heeft in een brief aan de gemeente laten weten dat het optreden met een aanzienlijke inzet van handhavers bij een maatschappelijk en verbindend evenement niet passend is.

De gemeente heeft echter aangegeven dat er geen melding was gedaan van de rommelmarkt en dat er geen vergunning was aangevraagd. Hoewel de auto's niet zijn weggesleept, omdat de doorgang voor het verkeer niet volledig was geblokkeerd, vinden de vrijwilligers dat de gemeente meer coulance had moeten tonen. Esther, een van de vrijwilligers, heeft aangegeven dat ze haar boete nog niet heeft ontvangen, maar van plan is om bezwaar te maken.

Ze vindt het onrechtvaardig dat de gemeente geen rekening houdt met de situatie en het doel van de dag. Een vergelijkbare situatie speelde zich begin dit jaar af in Alkmaar, waar vrijwilligers die soep en kleding uitdeelden aan daklozen drie parkeerboetes kregen. De lokale partij Status Quo pleit voor oplossingen, zoals betere laad- en losplekken of een regeling voor vrijwilligers. Fractievoorzitter Devon Zwierenberg noemt de situatie onwenselijk en vindt dat de gemeente betrokkenheid zou moeten koesteren, niet bestraffen





