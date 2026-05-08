Gemeente Den Bosch vertraagt komst asielzoekerscentrum na protesten

De gemeente Den Bosch heeft besloten om de komst van een asielzoekerscentrum (azc) op de grens van Engelen en Den Bosch te vertragen. Dit besluit volgt na een reeks protesten tegen de plannen. De gemeente had oorspronkelijk besloten om een azc op een bedrijventerrein naast de snelweg te bouwen, om plek te bieden aan 50 alleenstaande gevluchte jongens en meisjes van 15 tot 18 jaar oud. Deze plannen werden echter met veel kritiek ontvangen, met demonstranten die de A59 blokkeren en zelfs stenen gooien. De gemeente heeft in de afgelopen maanden negen informatiemomenten georganiseerd, maar merkt dat de informatiebehoefte van de inwoners nog niet volledig is vervuld. Om de communicatie te verbeteren, wordt er een extra informatieavond online georganiseerd. Daarnaast zal de gemeente fysiek aansluiten bij reguliere overleggen in Engelen en momenten in de buurt. De gemeente wil ook een leefbaarheidsplan opstellen om maatregelen rond verkeer, toezicht en verlichting te treffen. De raadsbeslissing over het azc is nu van juli naar september verschoven om de verbinding tussen inwoners in Engelen te herstellen. De gemeente hoopt dat dit de polarisatie tussen 'voor- en tegenstanders' zal verminderen en dat inwoners zich vrij zullen voelen hun mening te uiten.

