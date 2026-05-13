Gemeente Delft veroordeeld tot schadevergoeding en proceskosten

De rechtbank heeft de gemeente Delft veroordeeld tot een schadevergoeding van ruim 45.000 euro en proceskosten, waardoor het totaalbedrag oploopt tot ruim 50.000 euro.

Is de gemeente Delft aansprakelijk voor een ongeluk in september 2020, waarbij een hoogwerker de gracht in dook? Ja, vindt de rechter. Toch kunnen omwonenden maar moeilijk begrijpen dat het voertuig daar de plomp in zakte.

Eerder ging op dezelfde plek een Picnic-wagentje de gracht in.

'Eigen stomme schuld. ' Op een vroege septemberochtend in 2020 moest een hoogwerker op de Graaf Floriskade zijn om kapotte straatverlichting te repareren. Bij een inham was de stoep verlaagd, waardoor de wagen rechtdoor de gracht in reed. De onfortuinlijke chauffeur raakte niet ernstig gewond, maar de hoogwerker liep flinke deuken op.

De opbouw kon worden hergebruikt, maar de rest van het voertuig werd total loss verklaard. De verzekeraar keerde geld uit voor de schade en stelde dat de gemeente Delft als wegbeheerder aansprakelijk was. Zes jaar na het ongeluk gaat de rechter daarin mee. De inrichting van de weg was op het moment van het ongeval onveilig, vindt de rechtbank.

Zo was het onduidelijk waar de rijbaan eindigde en de stoep begon. Verder oordeelt de rechter dat Delft extra maatregelen had moeten nemen om weggebruikers op de aanwezigheid van de gracht te wijzen. Hierbij is te denken aan waarschuwingsborden, markeringen of straatmeubilair. Tijdens de rechtszaak stelde de gemeente dat de bestuurder onvoldoende oplettend was geweest.

Daar ging de rechtbank niet in mee. Volgens de rechter reed de man stapvoets vanwege miezer en was het aannemelijk dat hij de gracht door de inrichting van de straat niet zag. Mevrouw Steijger woont tegenover de gracht en kan zich het ongeluk nog goed herinneren.

'Het is gewoon een kwestie van goed uit je doops kijken', zegt ze





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rechtspraak Omschewing On Netizens अगस्त Ophelderingstoevalling Lost Damage

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Wethouder Jan Schipper van de gemeente Midden-Drenthe stapt opSchipper was bijna acht jaar actief als wethouder in de gemeente.

Read more »

Wethouder Jan Schipper van de gemeente Midden-Drenthe stapt opSchipper was bijna acht jaar actief als wethouder in de gemeente.

Read more »

Gemeente Alkmaar sluit woning waar twee avonden achter elkaar explosie afgingWoning Bannewaard Alkmaar opnieuw gesloten na twee explosies in twee avonden. Gemeente stelt cameratoezicht in. Bekijk de laatste ontwikkelingen.

Read more »

Gemeente sluit woning in Alkmaar na explosies door zware vuurwerkNa explosies in een woning aan de Bannewaard in Alkmaar, die vermoedelijk door zwaar vuurwerk zijn veroorzaakt, sluit de gemeente het pand af.

Read more »