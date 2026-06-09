Gemeente Best wist al decennia lang van illegale hondenfokkerij, maar greep niet in

Onderzoek van Omroep Brabant onthult dat de gemeente Best al vanaf 2001 op de hoogte was van de illegale hondenfokkerij van een omstreden fokker, maar jarenlang niet ingreep. Ondanks milieuvergunningen en talloze overtredingen op het gebied van dierenwelzijn blijft de fokker pups online verkopen.

De gemeente Best wist al jaren dat er te veel honden werden gehouden op het terrein van een omstreden hondenfokker in Best en dat het bedrijf zich niet hield aan het bestemmingsplan.

Toch werd er niet ingegrepen. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant. Uit documenten die de omroep via een Wet openheid van overheid (Woo)-verzoek heeft opgevraagd, komt naar voren dat de gemeente al vanaf 2001 op de hoogte was van de overschrijding van het maximum aantal honden. In 2001 werd in een milieuvergunning uitgegaan van 85 honden, maar in 2016 was dat aantal al gestegen naar 110.

Desondanks ontbrak er een vergunning om af te wijken van het bestemmingsplan, wat volgens jurist Ger Kranendonk van BrandMR een zelfstandige vergunning vereist naast de milieuvergunning. Pas in 2023 erkende de gemeente in een interne mail dat de activiteiten van de fokker niet binnen het bestemmingsplan pasten, maar er werd nooit bewust afgeweken van dat plan, wat betekent dat er nooit expliciete toestemming werd gegeven.

De situatie werd verergerd door het feit dat de fokker veel meer honden hield dan hij in de vergunning had opgegeven. Een inspectie in 2023 door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) telde 106 volwassen honden en 82 pups, een overschrijding van 78 dieren ten opzichte van de vergunning. Daarnaast werden er meerdere ernstige overtredingen op het gebied van dierenwelzijn en hygiëne geconstateerd.

Er was geen volledige administratie aanwezig, geen protocol voor dagelijkse gezondheidscontroles en de huisvesting van de dieren voldeed niet aan de eisen. In april van dit jaar bezocht de NVWA samen met de politie en de gemeente het terrein en concludeerde dat de fokker op meerdere punten tekortschoot. Voormalige kopers vertellen dat zij misleid werden; hun pups zouden in huiselijke kring zijn opgegroeid, maar bleken in werkelijkheid slecht gesocialiseerd en vol met vlooien.

Ook werden veel pups besmet met de darmparasiet Giardia en in sommige gevallen werd een ernstig ziek pup verkocht. Ondanks alle signalen blijft de fokker actief en verkoopt hij online pups via Marktplaats. Alleen dit jaar plaatste hij advertenties voor 21 nestjes, zonder vermelding van het aantal pups per nest of de verdeling tussen reuen en teven. Opmerkelijk is dat hij herhaaldelijk dezelfde foto's in verschillende advertenties gebruikt, wat strikt verboden is volgens Marktplaats.

De gemeente is sinds eind april in gesprek met de ondernemer om tot een passende oplossing te komen. De gemeente erkent dat de vergunningssituatie afstemming nodig heeft, maar tot nu toe is er geen einde gekomen aan de onwettige praktijken. Het zaakje illustreert de difficiele uitdaging om zogenaamde 'horrorfokkers' te weren, zoals uitgelegd wordt in een video van Misdaad Uitgelegd





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Hondenfokkerij Best Gemeente Vergunning Dierenwelzijn NVWA Marktplaats Illegale Praktijken

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