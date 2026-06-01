Gemeente Apeldoorn onderzoekt discriminatie bij criminaliteitstoets voor woonwagenbewoners

De gemeente Apeldoorn onderzoekt of het discriminerend handelt bij een criminaliteitstoets voor woonwagenbewoners. Verschillende politieke partijen hebben vragen gesteld over deze criminaliteitscheck. De gemeente wil onafhankelijk advies inwinnen om deze vragen te beantwoorden.

De gemeente heeft gesprekken gevoerd met externe partijen, waardoor ze meer tijd nodig heeft om de vragen te beantwoorden. De gemeente heeft woonwagenkavels in Apeldoorn onder de loep genomen, waarvoor geïnteresseerde kopers een criminaliteitscheck moeten doorlopen. Woonwagenbewoners vinden dit discriminerend, omdat deze check niet wordt gevraagd bij kavels voor normale woningen. Ook een regionaal expertisecentrum kende de lijst niet.

Uiteindelijk heeft de gemeente standplaatsen zelf op een lijst gezet, vanwege schaarste. Dit betekent dat een specifieke groep inwoners onder de loep wordt genomen. De gemeente erkent dat dit een beeld is dat ze niet in herkennen. Desondanks zal de gemeente nu laten onderzoeken of met dit beleid woonwagenbewoners gediscrimineerd worden





