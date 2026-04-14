Geluidstechnicus Bram Groeneveld reist de wereld over voor Joost Klein en andere artiesten

Bram Groeneveld, geluidstechnicus, reist met Joost Klein en andere artiesten de wereld over om hen van perfect geluid te voorzien, met als hoogtepunt optredens op Coachella. Hij vertelt over de uitdagingen en de voldoening van zijn werk.

Bram Groeneveld (29) reist de hele wereld over om artiesten van het beste geluid te voorzien. In het kielzog van Joost Klein is de Amersfoorter onderdeel van de wereldwijde tournee die vorige week halt hield bij het Coachella festival in Californië. Vrijwel alle artiesten gebruiken tegenwoordig oordopjes. Dit is beter voor het gehoor en stelt hen in staat de muziek anders te ervaren dan het publiek. De manier waarop de muziek in de oordoppen wordt afgemixt, is de taak van Bram. Met oortjes kan je veel gedetailleerder werken, legt hij uit.

Als geluidstechnicus van Joost Klein reist hij momenteel de wereld rond. Eerst zes weken door Noord- en Zuid-Amerika, gevolgd door een tournee door Europa en aan het einde van het jaar Australië en Nieuw-Zeeland. Zijn betrokkenheid bij twee optredens op het wereldberoemde Coachella Festival is een echte mijlpaal voor hem. 'Iedereen die in de muziekwereld werkt, heeft wel een idee van hoe dat is. Ja, het is gewoon groots. Het is heel bijzonder dat wij als Nederlandse crew met een Nederlandstalige artiest daar mogen optreden.'

De artiesten die naar Coachella komen behoren tot de absolute top. Vlak voor Joost Klein op het podium stond, trad Sabrina Carpenter op. Een dag later was het de beurt aan Justin Bieber. Bram verzorgt naast het geluid voor Joost Klein ook het podiumgeluid voor onder andere Antoon en Froukje. In beginsel mix ik gewoon geluid, vertelt Bram. Het heeft ook veel met psychologie te maken, dat maakt het zo interessant. Je kunt echt een compleet andere belevingswereld creëren voor een artiest met geluid. Zeker jongere artiesten gaan heel goed op. Ze horen details, zoals de band, hun eigen stem of effecten, beter. Ik zie het als een soort spel: hoe kan ik een mix maken voor jou zodat jij optimaal kunt presteren?

Bram kent Froukje, Antoon en Joost Klein door en door. Ik weet precies wat ze willen. Er zijn artiesten die hun stem heel hard willen en de band veel zachter. Er zijn ook artiesten die een perfecte mix willen, net als op een cd. Sterker nog, het kan per artiest en zelfs per dag verschillen. De ene dag wil een artiest het zo en de andere dag zo. Ik zie dat als een leuke uitdaging en een spel om, zonder te vragen, te weten wat ze willen. Gewoon de artiest op zijn gemak stellen, een vertrouwd gezicht zijn.

De wereldtournee is echter niet alleen maar positief. Bram moet zijn vrouw lang missen, met wie hij in 2024 getrouwd is. Toen het nieuws kwam dat we dit zouden doen, dachten we: Oei, wacht even, zes weken is wel heel lang, toch? De optredens zijn verdeeld in twee blokken: eerst zes weken Amerika en dergelijke en dan een maand Europa, met een maand ertussen. We hebben het besproken: wat vinden we ervan dat ik zo lang van huis weg ben. Tegelijkertijd, tijdens de zomerfestivals is het niet veel anders. Dan slaap je wel een nachtje thuis. Maar vaak ben ik alsnog zes weken achter elkaar weg. Het is toch net even anders. Toeren vind ik een fijne manier van leven: snel en vluchtig. Dat is niet per se heel gezond. De belangrijkste tips zijn: goed voor jezelf zorgen. Los van alle tijdzones denken en je slaapritme bewaken. Gezond eten, voldoende vitamines slikken enzovoorts.

Bram benadrukt dat zijn werk niet alleen draait om technische vaardigheid, maar ook om het creëren van een optimale omgeving voor de artiest. Hij probeert de individuele voorkeuren en behoeften van elke artiest te begrijpen en de geluidsmix hierop af te stemmen. Dit vereist inzicht, flexibiliteit en een goede communicatie. Het is cruciaal om een vertrouwensband op te bouwen. Door de behoeften te anticiperen en de artiesten zich op hun gemak te laten voelen, draagt Bram bij aan hun succes. Zijn werk op Coachella, een festival van wereldformaat, is een bekroning van zijn toewijding en expertise. Het is een erkenning van zijn bijdrage aan de muziekwereld. De uitdagingen van het reizen, het missen van zijn vrouw en het bewaken van zijn gezondheid zijn onvermijdelijk, maar de voldoening van het werk en de kans om deel uit te maken van de ervaring, wegen zwaar. Dit is een artikel van Nieuwsplein33





