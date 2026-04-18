Gelijkspel tussen Roma en Atalanta: De Roon en Rensch met assists, puntendeling 1-1

AS Roma en Atalanta speelden met 1-1 gelijk in de Serie A. Marten de Roon leverde een assist voor Atalanta, terwijl Devyne Rensch hetzelfde deed voor Roma. Donyell Malen stond ook aan de aftrap bij Roma. De wedstrijd bleef spannend, maar de score veranderde niet meer na de gelijkmaker voor rust. Atalanta blijft hierdoor achter Roma in het klassement.

In een boeiende wedstrijd in het Stadio Olimpico hebben AS Roma en Atalanta zaterdagavond de punten gedeeld na een 1-1 gelijkspel. Deze uitslag betekent dat Atalanta het gat met directe concurrent AS Roma in de Serie A niet heeft kunnen dichten, waardoor de spanning in de strijd om de Europese plaatsen blijft toenemen.

Beide ploegen konden rekenen op waardevolle bijdragen van Nederlandse spelers. Voor AS Roma stonden Devyne Rensch en Donyell Malen aan de aftrap, terwijl Marten de Roon in de basis verscheen bij Atalanta. Mitchel Bakker moest het helaas doen met een plaats op de reservebank.

Het was Atalanta dat de wedstrijd naar zich toetrok en de openingstreffer wist te forceren. In de twaalfde minuut van de wedstrijd veroverde Marten de Roon de bal op het middenveld van AS Roma, waarna hij met een uitstekende pass Nikola Krstovic in staat stelde om van grote afstand de 0-1 op het scorebord te zetten. Voor de Nederlandse middenvelder was dit alweer zijn vierde assist van het seizoen, een indrukwekkend aantal dat zijn waarde voor het team onderstreept.

AS Roma voelde de druk en ging op zoek naar de gelijkmaker. Met name Donyell Malen was een constante dreiging voor de defensie van Atalanta, maar doelman Marco Carnesecchi stond keer op keer pal om de aanvallen af te slaan. Vlak voor de rust viel de gelijkmaker echter toch. Een goed genomen voorzet van Devyne Rensch werd door hemzelf terug gekopt, waarna Mario Hermoso de bal met een prachtige omhaal vanuit de lucht tegen de touwen werkte: 1-1. Een technisch hoogstandje dat de ruststand bepaalde.

Na de rust was het voornamelijk AS Roma dat aandrong om de overwinning te pakken. De Romeinen creëerden opnieuw gevaarlijke momenten, waaronder een sterke inzet van Donyell Malen die wederom door doelman Carnesecchi werd gepareerd. Ook uit een corner werd het nog even spannend toen de bal via Hermoso de lat raakte. Ondanks de druk en de vele kansen aan beide zijden, werd er in de tweede helft niet meer gescoord. Beide ploegen moesten zich daardoor tevreden stellen met een punt.

Met dit gelijkspel blijft AS Roma op de zesde plaats in de Serie A staan, met een voorsprong van vier punten op nummer zeven Atalanta. De strijd om de Europese tickets belooft hierdoor nog intenser te worden, waarbij elke wedstrijd cruciaal zal zijn voor beide teams





