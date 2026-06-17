Gelijkspel tussen Engeland en Kroatië in spannende WK-start

In een actieve Wereldbeker wedstrijd delen Engeland en Kroatië de punten. Harry Kane scoort tweemaal, maar Kroatië blijft koers met doelpunten van Musa en Baturina. Livakovic blinkt uit voor Kroatië.

Engeland en Kroatië staan op gelijke hoogte in een spannende Wereldbeker ontmoeting. De partij verloopt dynamisch met aanvallende acties aan beide kanten. Na een vroege strafschop voor Engeland door Harry Kane opende het scoreboard, maar Kroatië reageerde snel met een doelpunt van Petar Musa.

源码 Kane scoorde vervolgens opnieuw, ditmaal via een kopbal na een hoekschop, waarmee hij Gary Linekers record evenaarde. Kroatië bleef however in de wedstrijd en gelijkmaker Martin Baturina leverde een fraai doel op. De tweede helft ging door met intensief voetbal, waarbij Jude Bellingham een kans kreeg en Livakovic een cruciale redding maakte. Ondanks dat Engeland meerdere kansen creëerde, vooral in de slotfase, bleef de Kroatische doelman ondoordringbaar.

De tactiek van bondscoach Thomas Tuchel voor Engeland en Zlatko Dalic voor Kroatië was duidelijk: Tuchel hield vast aan dezelfde basiself die goed presteerde in de voorbereiding, terwijl Dalic een mix van ervaren spelers zoals Luka Modric en Ivan Perisic combineerde met jong talent zoals Bruno Vuskovic en Lovro Sucic. De wedstrijd werd gekenmerkt door hoog persen van Kroatië enCounter-aanvallen van Engeland. De drinkpauze verbrak het tempo, maar na deze onderbreking bleef de wedstrijd spannend.

Met nog enkele minuten te gaan, bleef Engeland jagen op de winnende treffer, maar Livakovic stuitte elke poging af. De eindstand was een gelijkspel, wat both teams een punt gaf in de groepfase. Deze resultaat was een tikkeltje teleurstellend voor Engeland, die de overhand had, maar ook een bemoedigend teken voor Kroatië na hun teleurstelling bij het vorige Europees Kampioenschap. Beide ploegen tonen aankomendeWK-kwaliteiten en de strijd gaat verder in de volgende ronde van het toernooi





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Wereldbeker Voetbal Engeland Kroatië Harry Kane

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