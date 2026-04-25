Gelijkspel in topper tussen FC Twente en NEC

De Eredivisie-kraker tussen FC Twente en NEC eindigde in een 1-1 gelijkspel. Ørjasæter scoorde voor Twente, Linssen voor NEC. Feyenoord profiteert van het puntverlies.

De belangrijke confrontatie tussen FC Twente en NEC in de Eredivisie eindigde zaterdag in een gelijkspel. De teams, die respectievelijk de derde en vijfde plaats innemen op de ranglijst, speelden met 1-1 gelijk in Enschede.

Sondre Ørjasæter opende de score voor FC Twente, terwijl Bryan Linssen de gelijkmaker voor NEC voor zijn rekening nam. FC Twente begon de wedstrijd met veel energie voor hun thuispubliek. Al binnen twintig seconden werd een poging van Ørjasæter geblokt, waarna de rebound van Thomas van den Belt over het doel vloog. Deze vroege aanval zette de toon voor de wedstrijd.

Na zes minuten werd een doelpunt van Sam Lammers afgekeurd wegens buitenspel, nadat hij de bal had binnengewerkt na een stiftje van Mats Rots dat net voor de doellijn werd weggewerkt. Ondanks deze tegenslag bleef de ploeg van John van den Brom aandringen en werd na tien minuten beloond met een voorsprong. Ørjasæter brak door aan de rechterkant, profiteerde van een inschattingsfout van Eli Dasa en rondde zelf af.

NEC had het moeilijk in De Grolsch Veste en kon rekenen op een redding van doelman Gonzalo Crettaz op een vrije trap van Ørjasæter. Uit het niets kwam NEC echter na 37 minuten langszij. Philippe Sandler draaide goed weg en stuurde Bryan Linssen diep. De ervaren aanvaller wist de kans te benutten en scoorde de 1-1.

Na deze gelijkmaker leefden de Nijmegenaren op en creëerde Kodai Sano tweemaal gevaar, maar doelman Lars Unnerstall hield zijn team in de wedstrijd met fraaie reddingen. FC Twente hoopte op een tweede doelpunt, maar was uiteindelijk blij met de 1-1 stand bij rust. In de tweede helft zette NEC de druk voort. Hoewel er aanvankelijk geen grote kansen werden gecreëerd, was Noé Lebreton dicht bij een doelpunt, maar zijn schot ging over het doel.

Het spel golfde op en neer, maar NEC nam uiteindelijk weer de controle over. Tjaronn Chery verzuimde een kans af te maken na een prachtige pass van Sano richting Sami Ouaissa. Wanneer FC Twente onder druk stond, kon het rekenen op de betrouwbaarheid van doelman Unnerstall. Hij redde op een kopbal van Sandler en een grote kans van Ouaissa.

Zes minuten voor tijd raakte Chery nog de paal. NEC zocht naar de winnende goal, maar ontsnapte in de laatste seconden aan een nederlaag. Crettaz redde met een geweldige reflex een kopbal van Robin Pröpper. Na een vermakelijke en intense wedstrijd moesten Twente en NEC genoegen nemen met een punt.

Beide teams schieten hier niet veel mee op. Feyenoord profiteerde van het gelijkspel en verstevigde hun positie op de tweede plaats. De wedstrijd werd echter ook overschaduwd door incidenten en negatieve reacties online, met verwijzingen naar Vitesse en kritiek op de supporters en de selectie van spelers voor het Nederlands elftal





VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

FC Twente NEC Eredivisie Gelijkspel Voetbal Ørjasæter Linssen Feyenoord

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Schreuder ziet goede reactie bij NEC en weet wie Önal vervangt tegen TwenteDick Schreuder heeft een goede reactie gezien bij NEC na de verloren bekerfinale tegen AZ (5-1). De trainer van de Nijmegenaren vertelde zondag na de afstraffing in De Kuip dat hij iedereen woensdag weer met een lach op zijn gezicht op de club wilde zien .

Read more »

'FC Twente wint van NEC en gaat ook Feyenoord nog voorbij'FC Twente wint van NEC en gaat ook Feyenoord nog voorbij. Iedere werkdag legt Voetbalzone een stelling voor over de Nederlandse topclubs. Daarnaast krijgen ook ploegen buiten de traditionele top drie geregeld aandacht. Gezien de vorm en de stand op de ranglijst maakt FC Twente nog kans op plek twee in de VriendenLoterij Eredivisie.

Read more »

Van den Brom ziet Twente-NEC als cruciale finaleJohn van den Brom beschouwt de wedstrijd tegen NEC als een van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen. Een overwinning zou FC Twente boven NEC plaatsen in de ranglijst en de kans op een Champions League-ticket vergroten.

Read more »

Champions League-voetbal in zicht voor NEC en FC TwenteNEC en FC Twente strijden vanavond om een plek die mogelijk Champions League-voetbal oplevert. De teams, dicht bij elkaar in de ranglijst, hebben beide een succesvol seizoen, maar verschillen in voorbereiding op de wedstrijd. NEC moet de pijnlijke bekerfinale achter zich laten, terwijl Twente in uitstekende vorm is.

Read more »

Champions League-voetbal in zicht voor NEC en FC TwenteNEC en FC Twente strijden vanavond om een plek die mogelijk Champions League-voetbal oplevert. De teams, dicht bij elkaar in de eredivisieranglijst, hebben beide een succesvol seizoen, maar verschillen in recente vorm en mentale voorbereiding na de bekerfinale voor NEC.

Read more »

Feyenoord moet winnen van FC Groningen na gelijkspel tegen NECFeyenoord verspeelde kostbare punten in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie door met 1-1 gelijk te spelen tegen NEC. Nu staat er een cruciale wedstrijd tegen FC Groningen op het programma, waarin een overwinning of doelpunt essentieel is. BetCity biedt een speciale welkomstactie aan.

Read more »