Gelijkspel in topper Ajax-PSV, KNVB onder vuur na advies over Vitesse-zaak

De wedstrijd tussen Ajax en PSV eindigde in 2-2, terwijl de KNVB kritiek ontvangt na het advies van de advocaat-generaal in de zaak rondom Vitesse. Een analyse van de wedstrijd en de juridische implicaties.

De topper tussen Ajax en PSV eindigde in een 2-2 gelijkspel, een resultaat dat beide teams niet volledig tevredenstelt. Ricardo Pepi en Myron Boadu zorgden voor de doelpunten van PSV , terwijl Anton Gaaei en Mika Godts de Amsterdammers redden.

De wedstrijd, die plaatsvond nadat PSV al kampioen was en een feestelijke week achter de rug had, was minder intens dan eerdere edities. Ajax vocht zich twee keer terug van een achterstand, waarbij de individuele klasse van Godts in de blessure (92e minuut) cruciaal bleek. Dit punt kan van belang zijn in de strijd om de derde plaats, terwijl Feyenoord de tweede plek en een Champions League-ticket in zicht heeft.

Een negatief scenario voor Ajax zou play-offs voor de Conference League betekenen. Kasper Dolberg maakte na lange tijd zijn rentree in de basiself van Ajax, gedwongen door de afwezigheid van de zieke Wout Weghorst. Hij toonde zijn technische vaardigheden en verdedigde ook, wat een positieve ontwikkeling is. Zijn prestaties roepen vragen op bij het eerdere besluit om hem te verkopen.

PSV daarentegen speelde met een verminderde selectie, zonder belangrijke spelers als Saibari, Perisic, Schouten en Salah-Eddine. Mauro Júnior was wel een belangrijke speler voor de Eindhovenaren, vooral na de wissel van Veerman. De vermoeidheid bij Ajax was duidelijk zichtbaar in de tweede helft, een terugkerend probleem waar trainer García geen oplossing voor lijkt te vinden. De komende twee wedstrijden tegen FC Utrecht en sc Heerenveen zijn cruciaal voor Ajax.

PSV heeft nog de kans om een Eredivisie-record te breken door kampioen te worden met de grootste voorsprong ooit. Ze hebben momenteel twintig punten voorsprong op Feyenoord, dat nog een wedstrijd tegoed heeft. Het huidige record staat op zeventien punten, gedeeld door Ajax in 1998 en PSV in 2001 en 2015. Daarnaast is er veel ophef rondom de KNVB en de zaak Vitesse.

De advocaat-generaal bij de Hoge Raad adviseert om het oordeel van het gerechtshof in stand te laten, wat betekent dat de KNVB de juridische procedures niet zorgvuldig genoeg heeft gevolgd bij de bestraffing van Vitesse. Dit benadrukt het belang van zorgvuldigheid, proportionaliteit en hoor en wederhoor, zelfs voor machtige instanties zoals de KNVB. De discussie onder supporters is verdeeld, met zowel felicitaties voor Vitesse als kritiek op de KNVB





Advocaat-Generaal adviseert Hoge Raad om uitspraak Vitesse-KNVB in stand te latenDe advocaat-generaal adviseert de Hoge Raad om de uitspraak die Vitesse toeliet tot de Keuken Kampioen Divisie in stand te laten. De KNVB had gehoopt op vernietiging van de uitspraak, maar het advies is om het beroep te verwerpen. De Hoge Raad doet spoedig uitspraak.

