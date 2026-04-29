Gelijkspel in Madrid: Atlético Madrid en Arsenal delen de punten in Champions League halve finale

De eerste wedstrijd tussen Atlético Madrid en Arsenal in de halve finale van de Champions League eindigde in een 1-1 gelijkspel, na twee penalty's die door scheidsrechter Danny Makkelie werden toegekend. De returnwedstrijd wordt volgende week in Londen gespeeld.

De eerste confrontatie in de halve finale s van de Champions League tussen Atlético Madrid en Arsenal heeft geen duidelijke winnaar opgeleverd. De wedstrijd in het Estadio Metropolitano in Madrid eindigde in een 1-1 gelijkspel.

Beide doelpunten kwamen tot stand vanaf de penalty spot, toegekend door Nederlandse scheidsrechter Danny Makkelie. De returnwedstrijd wordt volgende week dinsdag in Londen gespeeld. De winnaar van dit tweeluik kwalificeert zich voor de finale, die op zaterdag 30 mei in Boedapest zal plaatsvinden. Na de spectaculaire wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Bayern München (5-4), waren de verwachtingen voor deze tweede halve finale van de week een stuk gematigder.

Atlético Madrid en Arsenal staan niet bekend om hun aanvallende spektakel. Sterker nog, in oktober kreeg Atlético Madrid een flinke nederlaag tegen Arsenal in de groepsfase, met een uitslag van 4-0 in Londen. Destijds kon Arsenal nog beschikken over Jurriën Timber, die in 2023 de overstap maakte van Ajax. De verdediger is sinds half maart uitgeschakeld met een enkelblessure.

De wedstrijd begon zoals verwacht, met beide teams die behoedzaam speelden onder leiding van scheidsrechter Makkelie. Noni Madueke, een voormalig PSV-speler, creëerde de eerste dreiging voor Arsenal, maar echte kansen bleven aanvankelijk uit. Na ongeveer vijftien minuten was Julián Álvarez dicht bij een doelpunt met een hard schot, maar Arsenal-doelman David Raya redde knap. In de tegenaanval kreeg Martin Ødegaard, de aanvoerder, een kans, maar Johnny Cardoso blokkeerde zijn schot.

Daarna sloten beide teams hun verdediging weer. Madueke probeerde het met een schot van afstand, maar de bal ging net naast. De eerste doorbraak kwam via een penalty. Dávid Hancko, die vorig seizoen nog voor Feyenoord speelde, maakte een overtreding op Viktor Gyökeres, waarna Makkelie een strafschop toekende.

Gyökeres schoot de penalty hard binnen, buiten bereik van Jan Oblak: 0-1. Deze tegenslag vlak voor rust dwong Atlético Madrid in de tweede helft tot een jacht op de gelijkmaker, tegen een team dat dit seizoen in twaalf Champions League-wedstrijden slechts vijf doelpunten had geïncasseerd. Álvarez was dicht bij een doelpunt uit een vrije trap en Ademola Lookman testte de vuisten van Raya. Ook hier bracht een penalty uitkomst.

Een mislukt schot van Marcos Llorente raakte de hand van Ben White, waarna Makkelie na het bekijken van de beelden voor de tweede keer naar de stip wees. Álvarez schoot de bal hoog in de hoek, waardoor Raya geen kans had: 1-1. Atlético Madrid kreeg na de gelijkmaker momentum en probeerde de voorsprong te nemen. Ze rook bloed, zeker toen Martin Ødegaard, die normaal gesproken rust op het middenveld brengt, gewisseld werd bij Arsenal.

Antoine Griezmann, die de club binnenkort na meer dan 500 wedstrijden in twee periodes zal verlaten, schoot de bal op de lat en Raya redde knap op een schot van Lookman. Arsenal kwam er nauwelijks meer uit, maar toen ze dat wel deden, was het meteen raak: invaller Eberechi Eze ging na een duel met Hancko naar de grond en Makkelie floot voor de derde penalty. Na het bekijken van de beelden werd deze beslissing echter teruggedraaid.

Geen penalty voor Arsenal, maar de tot dan toe machteloze gasten leken hierdoor nieuwe energie te krijgen. Invaller Cristhian Mosquera testte Oblak met een hard schot, maar dat bleef het bij. Na een boeiende tweede helft wordt het duel over een week vervolgd in het Emirates Stadium





Atlético Madrid en Arsenal in de spotlight: Speciale weddenschappen en verhoogde quoteringen bij BetCityBetCity biedt speciale weddenschappen met verhoogde quoteringen aan voor de wedstrijd tussen Atlético Madrid en Arsenal, inclusief een 100x Odds Boost voor nieuwe spelers. Ontdek de 'Speel Slimmer Bets' en profiteer van de promotie!

