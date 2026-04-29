Gelijkspel in Madrid: Atlético Madrid en Arsenal delen de punten in Champions League halve finale

De eerste wedstrijd van de Champions League halve finale tussen Atlético Madrid en Arsenal eindigde in een 1-1 gelijkspel. Beide doelpunten kwamen van penalty's, waardoor de beslissing valt in de returnwedstrijd in Londen.

Beide doelpunten kwamen voort uit penalty's, wat de wedstrijd een tactisch en gespannen karakter gaf. De returnwedstrijd zal volgende week dinsdag in Londen plaatsvinden, waar de beslissing zal vallen over wie doorstoot naar de finale. De verwachtingen voor dit duel waren, in tegenstelling tot de spectaculaire wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Bayern München (5-4), een stuk bescheidener. Atlético Madrid en Arsenal staan niet bekend om hun aanvallende flair en constante druk naar voren.

Sterker nog, in oktober, tijdens de groepsfase, leed Atlético een pijnlijke 4-0 nederlaag tegen Arsenal in Londen. Destijds kon Arsenal nog beschikken over Jurriën Timber, een verdediger die de overstap maakte van Ajax, maar hij is sindsdien uitgeschakeld met een enkelblessure. De wedstrijd begon voorzichtig, met beide teams die elkaar aftastten. Noni Madueke, een voormalig PSV-speler, was de eerste die dreigde voor het doel van Arsenal, maar echte kansen bleven in eerste instantie uit.

Na ongeveer vijftien minuten brak Julián Álvarez de impasse met een krachtig schot, dat Arsenal-doelman David Raya dwong tot een redding. In de tegenaanval kreeg Martin Ødegaard, de aanvoerder van Arsenal, een kans, maar Johnny Cardoso blokkeerde zijn poging. Daarna sloten beide teams de verdediging weer, waardoor er weinig gebeurde. Madueke probeerde het met een schot van afstand, maar de bal ging net naast.

De eerste helft eindigde met een penalty voor Arsenal, nadat Dávid Hancko, een voormalig Feyenoorder, Viktor Gyökeres in de rug liep. Gyökeres benutte de penalty feilloos, door de bal hard langs Jan Oblak te schieten: 0-1. De tegenslag vlak voor rust dwong Atlético Madrid om in de tweede helft vol aan te vallen, tegen een team dat dit seizoen in twaalf Champions League-wedstrijden slechts vijf doelpunten had geïncasseerd.

Álvarez was dicht bij een doelpunt uit een vrije trap en Ademola Lookman vond de vuisten van Raya. Een tweede penalty bracht de gelijkmaker. Een mislukt schot van Marcos Llorente raakte de hand van Ben White, waarna scheidsrechter Danny Makkelie, na het bekijken van de beelden, voor de tweede keer naar de stip wees. Álvarez schoot de penalty onberispelijk in de hoek, waardoor Raya geen schijn van kans had: 1-1.

Atlético Madrid kreeg hierdoor nieuwe energie en probeerde de voorsprong te nemen. Antoine Griezmann, die de club binnenkort na een lange periode zal verlaten, raakte de lat met een inzet en Raya redde knap op een schot van Lookman. Arsenal kwam er nauwelijks meer uit, maar toen ze dat wel deden, kregen ze een nieuwe penalty. Eberechi Eze ging na een duel met Hancko naar de grond, maar na het bekijken van de beelden werd de penalty afgekeurd.

Hoewel Arsenal geen penalty kreeg, leek het team hierdoor nieuwe moed te putten. Invaller Cristhian Mosquera testte Oblak met een hard schot, maar dat bleef de enige kans voor Arsenal. De wedstrijd eindigde in een boeiend gevecht, dat volgende week in het Emirates Stadium wordt vervolgd. De return belooft een spannende confrontatie te worden, waarin beide teams strijden om een plek in de finale van de Champions League





Dag na maximaal genot in Parijs wacht met Atlético-Arsenal duel der minimalistenAtlético Madrid-trainer Diego Simeone en Arsenal-coach Mikel Arteta, vanavond tegenstanders in de halve finales van de Champions League, zijn symbool komen te staan voor winnen met lelijk voetbal.

Atlético verslaat de statistieken en overklast Arsenal op eigen specialiteitAtlético Madrid speelt woensdagavond de halve finale van de Champions League tegen Arsenal. Vooraf gaf databureau Opta de ploeg van Diego Simeone niet bepaald veel kans om die halve finale te halen. Atléti verslaat in Europa de data en doet het ook beter bij een specialiteit van Arsenal.

Read more »

Atlético Madrid scoort beter uit standaardsituaties dan Arsenal en andere Champions League-kandidatenUit data-analyse blijkt dat Atlético Madrid effectiever is in het scoren uit corners en vrije trappen dan Arsenal, Paris Saint-Germain en Bayern München in de Champions League. De kansen van Atlético Madrid op een finaleplaats worden echter als relatief klein ingeschat. Daarnaast een kritische noot over druk op de rechtspraak in een andere zaak.

Read more »

Champions League: Arsenal domineert bij Atlético Madrid in halve finaleArsenal heeft een sterke eerste helft neergezet in de uitwedstrijd tegen Atlético Madrid in de halve finale van de Champions League. Ondanks het balbezit en de aanvallende intenties blijft de score nog ongewijzigd. Daarnaast een overzicht van ander voetbalnieuws.

Read more »