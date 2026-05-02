Gelijkspel in Klassieker: Ajax en PSV delen de punten

Ajax en PSV hebben zaterdagavond een gelijkspel behaald in een spannende wedstrijd die eindigde in 2-2. De Eindhovenaren leken lange tijd op weg naar de overwinning, maar Ajax wist in de slotfase alsnog de gelijkmaker te scoren.

Ricardo Pepi en Anton Gaaei scoorden voor Ajax, terwijl Myron Boadu en Mika Godts de doelpunten voor PSV op hun naam schreven. Deze uitslag betekent dat Ajax nog steeds één punt voorstaat op FC Twente, dat echter een wedstrijd minder heeft gespeeld. De wedstrijd begon al vroeg met een doelpunt van Pepi, na een voorzet van Yarek Gasiorowski. PSV kreeg kort daarna een grote kans om de voorsprong te verdubbelen, maar Maarten Paes wist de inzet te stoppen.

Ajax kwam snel terug met een doelpunt van Gaaei, na een corner van Steven Berghuis. Beide teams kregen in de eerste helft nog kansen, maar wisten deze niet te benutten. De tweede helft was minder spectaculair, met veel balverlies en een lager tempo. Beide coaches brachten wissels aan om het spel te veranderen.

De gelijkmaker voor PSV kwam in de slotfase, door een doelpunt van Boadu na een assist van Dennis Man. Echter, Ajax gaf niet op en wist twee minuten voor tijd de 2-2 te scoren via Mika Godts, na een redding van Kovar. De wedstrijd was een rollercoaster van emoties en liet zien dat beide teams vastbesloten waren om de overwinning te behalen.

Naast de sportieve aspecten van de wedstrijd, is er ook discussie over de juridische strijd tussen Vitesse en de KNVB, waarbij de Hoge Raad een advies heeft gekregen om het eerdere oordeel in stand te laten, wat aangeeft dat de KNVB procedures niet zorgvuldig genoeg heeft gevolgd. Dit benadrukt het belang van rechtsstatelijkheid en zorgvuldigheid, zelfs voor machtige instanties





