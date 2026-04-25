Gelijkspel in Halve Finale Champions League: Barcelona en Bayern München Delen de Punten

FC Barcelona en Bayern München hebben in hun eerste Champions League halve finale duel een 1-1 gelijkspel bereikt. Esmee Brugts gaf een assist voor Barcelona, terwijl Franziska Kett scoorde en rood kreeg voor Bayern. De return is volgende week in Barcelona.

De eerste confrontatie in de halve finale s van de UEFA Champions League tussen FC Barcelona en Bayern München heeft geresulteerd in een gelijkspel. De wedstrijd, die in de Allianz Arena in München werd gespeeld, eindigde in een 1-1 stand.

Deze resultaat betekent dat de return, volgende week zondag in het Camp Nou in Barcelona, cruciaal zal zijn voor beide teams om een plek in de finale te bemachtigen. De wedstrijd was een spannende strijd, gekenmerkt door aanvallende acties van beide kanten en een incident dat de wedstrijd kleur gaf. FC Barcelona opende de score in de eerste helft dankzij een assist van Oranje-international Esmee Brugts.

Brugts, die een sterke wedstrijd speelde, gaf een perfecte voorzet die door Ewa Pajor werd benut. De Catalanen toonden opnieuw hun aanvallende kwaliteiten, die ze al eerder in de competitiefase van het toernooi demonstreerden toen ze Bayern München met een overtuigende 7-1 versloegen. Echter, Bayern München was vastbesloten om een betere prestatie te leveren dan in die eerdere ontmoeting en bood Barcelona dit keer serieuze weerstand.

De Duitse ploeg speelde compact en verdedigde effectief, waardoor Barcelona moeite had om kansen te creëren na de openingstreffer. Bayern München kwam in de tweede helft langzaam terug in de wedstrijd en wist uiteindelijk gelijk te maken via Franziska Kett. Kett scoorde een prachtig doelpunt, maar haar vreugde was van korte duur. Kort na haar treffer werd ze met een rode kaart van het veld gestuurd vanwege een opmerkelijk incident: haartrekken bij Salma Paralluelo.

Dit incident deed denken aan een soortgelijke gebeurtenis eerder deze maand in het Champions League-duel tussen Chelsea en Arsenal, waar Katie McCabe van Arsenal zich schuldig maakte aan haartrekken bij Alyssa Thompson. Ondanks dat Bayern München met tien speelsters verder moest, wisten ze stand te houden en een nederlaag te voorkomen. De slotfase van de wedstrijd was intens, met Barcelona dat alles op alles zette om alsnog de overwinning te behalen, maar de verdediging van Bayern München hield stand.

De return in Barcelona belooft een spektakel te worden. FC Barcelona, dat al vijf seizoenen op rij de finale heeft bereikt, staat voor de kans om deze indrukwekkende reeks voort te zetten. Een overwinning zou hen dichter bij het veroveren van de Champions League-trofee brengen. Bayern München, dat in het seizoen 2020/2021 voor het laatst de halve finales bereikte, is vastbesloten om de finale te bereiken, iets wat de club nog nooit eerder is gelukt.

De wedstrijd zal niet alleen een sportieve strijd zijn, maar ook een test van karakter en veerkracht voor beide teams. De rode kaart voor Kett zal ongetwijfeld een impact hebben op de tactische aanpak van Bayern München in de return. Barcelona zal proberen om te profiteren van de numerieke overwicht, maar Bayern München zal zich niet zomaar laten overbluffen. De wedstrijd zal live te volgen zijn, en de spanning is nu al voelbaar.

Naast deze wedstrijd staat morgen de eerste halve finale tussen OL Lyonnes en Arsenal op het programma, die live te zien is via de NOS. De NOS biedt een stream aan via hun website en app, zodat voetbalfans de wedstrijd kunnen volgen. De uitkomst van beide halve finales zal bepalen welke teams strijden om de felbegeerde Champions League-trofee





