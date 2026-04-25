Gelijkspel in Halve Finale Champions League: Barcelona en Bayern München Delen de Punten

FC Barcelona en Bayern München hebben de eerste wedstrijd van de halve finale van de Champions League gelijkgespeeld. Esmee Brugts was belangrijk voor Barcelona met een assist. De returnwedstrijd is zondag in Barcelona.

De eerste confrontatie in de halve finale van de UEFA Champions League tussen FC Barcelona en Bayern München is geëindigd in een gelijkspel. In de Allianz Arena in München werd het 1-1, een resultaat dat Bayern München als een overwinning beschouwt gezien de eerdere ontmoeting in dit toernooi.

De returnwedstrijd wordt zondag in het Camp Nou in Barcelona gespeeld, waar de beslissing zal vallen over wie doorstoot naar de finale. De wedstrijd begon met een voorsprong voor FC Barcelona, dankzij een prachtige aanval die werd opgezet door de Nederlandse international Esmee Brugts. Brugts, die een uitstekende wedstrijd speelde, gaf een voorzet die door Alèxia Putellas werd vrijgespeeld. De bal kwam uiteindelijk bij Ewa Pajor terecht, die geen moeite had om de bal in het net te werken.

Deze openingstreffer leek Barcelona op weg te zetten naar een comfortabele overwinning, zeker gezien hun dominante prestatie in de groepsfase tegen Bayern München, waar ze met maar liefst 7-1 wonnen. Echter, Bayern München toonde in deze halve finale een aanzienlijk verbeterde weerstand en liet Barcelona niet zomaar wegkomen met hun aanvallende spel. De Duitse ploeg zette Barcelona onder druk en dwong hen tot fouten.

Klara Bühl was met haar directe spel een constante dreiging voor de verdediging van Barcelona, waardoor er regelmatig gevaarlijke situaties ontstonden. De eerste serieuze kans voor Bayern München kwam op naam van Franziska Kett, maar haar poging werd knap gepareerd door de alert spelende doelvrouw Cata Coll. De tweede helft bracht een meer evenwichtig spelbeeld. Bayern München bleef vechten en zocht naar de gelijkmaker.

In de 69e minuut was het dan eindelijk raak. Franziska Kett, die eerder een kans had gemist, wist Cata Coll te verslaan met een prachtige actie en een doeltreffend schot. Kett sneed naar binnen en plaatste de bal onhoudbaar in de hoek van het doel. Na de gelijkmaker zette Barcelona alles op alles om de winnende treffer te forceren.

Ze kregen enkele kansen, maar de verdediging van Bayern München hield stand en wist de aanvallen af te weren. De Duitse ploeg verdedigde met man en macht en wist de 1-1 stand vast te houden tot het laatste fluitsignaal. Dit resultaat is een knappe prestatie voor Bayern München, dat in de groepsfase een vernederende nederlaag leed tegen Barcelona.

Voor Barcelona is het een teleurstelling, maar ze hebben nog een kans om zich te kwalificeren voor de finale in de returnwedstrijd in eigen huis. Bij winst zou Barcelona voor de zesde keer op rij de finale bereiken, een indrukwekkende prestatie. Bayern München stond in het seizoen 2020/21 ook al eens in de halve finale, maar wist toen niet de finale te bereiken.

De return belooft een spannende wedstrijd te worden, waarin beide teams vol zullen gaan voor de overwinning en een plek in de finale van de Champions League. De tactische strijd tussen de trainers en de individuele duels zullen ongetwijfeld een belangrijke rol spelen in het bepalen van de uitslag. De supporters kunnen zich opmaken voor een spectaculaire wedstrijd met veel passie en strijd





Gianluca Prestianni geschorst voor zes wedstrijden na Champions League duelGianluca Prestianni van Benfica is voor zes wedstrijden geschorst door de UEFA na beschuldigingen van racistisch gedrag tijdens het Champions League duel met Real Madrid. Hoewel de UEFA geen racistische uitlatingen heeft vastgesteld, wordt hij gestraft voor homofobische uitspraken.

Champions League-voetbal in zicht voor NEC en FC TwenteNEC en FC Twente strijden vanavond om een plek die mogelijk Champions League-voetbal oplevert. De teams, dicht bij elkaar in de ranglijst, hebben beide een succesvol seizoen, maar verschillen in voorbereiding op de wedstrijd. NEC moet de pijnlijke bekerfinale achter zich laten, terwijl Twente in uitstekende vorm is.

Quinten Timber negeert vertrekspeculaties: 'Focus op Champions League'Middenvelder Quinten Timber van Olympique Marseille reageert op geruchten over een mogelijk vertrek en benadrukt zijn focus op het behalen van een Champions League-plaats. Daarnaast is er veel ophef rondom de situatie bij Vitesse en supportersgedrag.

Champions League Vrouwenvoetbal: Halve finales beloven spannende duelsDe halve finales van de Champions League voor vrouwenvoetbal beginnen dit weekend met de vier beste teams van het moment: OL Lyonnes, Arsenal, Bayern München en FC Barcelona. Shanice van de Sanden en Lily Yohannes blikken vooruit op de wedstrijden en benadrukken de toenemende competitie in het vrouwenvoetbal.

Bayern München draait comeback tegen Mainz, voorbereiding Champions LeagueBayern München heeft een spectaculaire comeback gemaakt tegen Mainz, van een 3-0 achterstand naar een 4-3 overwinning. De wedstrijd dient als voorbereiding op de Champions League halve finale tegen Paris Saint-Germain.

